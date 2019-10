Modena | sconcerto in una scuola elementare | pedofilo tenta di adescare bambini su Tik Tok

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Allarme pedofilia in unadi. Nei giorni scorsi, Concetta Ponticelli, preside dell’istituto cittadino, dopo la segnalazione di un papà, ha invitato i genitori degli alunni a vigilare sui propri figli: "Attenzione - ha spiegato - un bambino è stato contattato da unsull'app Tik Tok". Nelle scorse ore, i carabinieri, hanno fermato un uomo con l'accusa di adescamento di minori. La denuncia del papà Un bimbo di 9 anni, iscritto alla quartadellaPapa Giovanni XXIII di Via Roald Amundsen, 70 (quartiere Madonnina) sarebbe stato contattato da un presuntosul social TikTok (app molto utilizzata dai giovanissimi). A lanciare l'allarme è stato proprio il padre del piccolo che, controllando lo smartphone del ragazzino, si è accorto che da qualche giorno, una persona adulta, gli inviava messaggi inequivocabili in chat: "Sei il mio ...

