Lecce | sul treno ferisce guardia e rompe naso a agente | preso 46enne

Lecce - auto schiacciata da due Tir sulla superstrada per Brindisi : perde la vita una donna : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 7:30, sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi, proprio in direzione del capoluogo adriatico. Secondo quanto riferito dai media locali, una Citroen C3 è rimasta schiacciata tra due tir, forse durante una fase di sorpasso. Ad avere la peggio è stata una donna alla guida dell'utilitaria, che purtroppo ha perso la vita: si tratta di una 58enne residente a San ...

Inter - occasione sciupata : solo 2-2 col Lecce in casa. Niente sorpasso sulla Juve : occasione nerazzurra fallita. La Juve inciampa a Lecce ma l'Inter non ne approfitta e a San Siro si fa bloccare sul 2-2 da un Parma lucido e ordinato fallendo il sorpasso in classifica sui bianconeri. La Signora di possibilità così non ne offre tante ma la squadra di Conte ha pagato un primo tempo d

Risultati Serie A live - 9^ giornata : pari tra Lecce e Juve - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per la nona giornata. Il turno si apre con la vittoria del Sassuolo nell’anticipo del venerdì: sbancato il campo del Verona con un gol di Djuricic. La prima gara del sabato finisce 1-1: il Lecce blocca la Juve e se l’Inter vince può superarla in vetta. Partita casalinga anche per l’Atalanta contro l’Udinese. Il programma completo e la classifica. VENERDI’ ore ...

Pioli - la partenza è in salita : Milan bloccato dal Lecce sul 2-2 : Il Milan non riesce a trasformare i fischi di inizio gara della Curva Sud in applausi perché il gol di Calderoni al 92? rovina il debutto di Stefano Pioli e il gioco propositivo e...

Lecce - carabiniere ubriaco va contromano sulla statale : un morto e due feriti : Un agente della forestale ha percorso oltre 10 chilometri in senso inverso di marcia. Il militare guidava in stato di ebrezza e nel corso della sua folle corsa sulla statale 613 Lecce - Brindisi ha provocato un morto e due feriti. L'incidente si è verificato in data 12 ottobre 2019 alle 4:30. Fortunatamente le condizioni dei due feriti non risultano essere gravi. Il carabiniere, trasportato in ospedale, è risultato positivo al test alcolemico. ...

Diretta/ Lecce Roma - risultato 0-1 - video DAZN streaming : Pellegrini ko : Diretta Lecce Roma. streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A

Risultati Serie A – Roma e Lazio si rialzano contro Lecce e Genoa - successo vitale dell’Udinese sul Bologna : I biancocelesti calano il poker contro il Genoa riscattando il ko con l’Inter, successo striminzito invece per Roma e Udinese con Lecce e Bologna Emozioni e tanti gol nel pomeriggio domenicale di Serie A, che certifica la rinascita di Roma e Lazio dopo le sconfitte subite nel turno infrasettimanale contro Atalanta e Inter. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi I biancocelesti stendono senza pietà il Genoa all’Olimpico, rifilando quattro ...

Lecce-Napoli 1-4 - massimo risultato minimo sforzo : Se davvero esistesse il manuale del calcio, vi si leggerebbe che – sebbene l’avversaria sia una neopromossa – vincere per 4-1 in trasferta con otto cambi rispetto alla partita precedente è una prova della profondità qualitativa dell’organico a propria disposizione. Oltre ai sempre fondamentali tre punti è proprio la conferma della bontà della rosa a disposizione di Ancelotti la migliore notizia con la quale il Napoli ...

Pensioni - il premier a Lecce rassicura sulla proroga Opzione donna : Interessante confronto sulla riforma delle Pensioni ieri a Lecce tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Al centro della discussione che si è svolta a “Le giornate del lavoro” c'erano in particolare la Quota 100, la misura introdotta dal precedente governo giallo-verde che consente l’accesso al trattamento Pensionistico a 62 con 38 anni di contributi, e sulla Opzione donna, la misura ...

Lecce-Napoli - le parole di Liverani e Ancelotti : il tecnico salentino fa una battuta sul rigore ripetuto : Al termine di Lecce-Napoli, con la vittoria per 4-1 dei partenopei, Fabio Liverani ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: “Le batoste lasciano il tempo che trovano. La squadra ha fatto venti minuti abbastanza bene, abbiamo preso gol su un doppio rimpallo. Abbiamo subito troppo le loro ripartenze. Non eravamo fenomeni dopo Torino, non siamo scarsi adesso. Mi auguro di vedere tanti rigori ripetuti visto che sono stati tanto così ...