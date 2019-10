L’attesa è quasi finita | abbiamo una data per la fase di pre-ordine del Realme X2 Pro

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 31 ottobre 2019)annuncia su Twitter che il nuovo X2 Pro sarà disponibile in pre-dal prossimo 4 novembre 2019 con prezzi a partire da 399 euro L'articolo L’attesa èunaper ladi pre-delX2 Pro proviene da TuttoAndroid.

libellula58 : RT @AndreaBertaglio: Solo a #Pechino quasi mezzo milione di persone e 10k compagnie hanno fatto domanda di una targa per #VeicoliElettrici.… - _nsartori : RT @AndreaBertaglio: Solo a #Pechino quasi mezzo milione di persone e 10k compagnie hanno fatto domanda di una targa per #VeicoliElettrici.… - jmorat : RT @AndreaBertaglio: Solo a #Pechino quasi mezzo milione di persone e 10k compagnie hanno fatto domanda di una targa per #VeicoliElettrici.… -