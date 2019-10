Federico Vespa | il figlio di Bruno | “Ho sofferto di depressione | ero in una sorta di coma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) È ildi uno dei giornalisti storici e più famosi della Rai,, eppure, nonostante la vita agiata, quella dinon è stata affatto facile. Lo speaker di RTL 102.5 (co-conduce con il padre ogni venerdì alle 8 “Non Stop News- Raccontami”) si racconta e si mette a nudo nel suo libro “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione“, di cui il quotidiano Il Giornale ha pubblicato alcuni stralci.confessa subito di averdi un “disturbo ansioso-depressivo” da quando aveva 18 anni. “Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola. Ero l’agnello nella tana dei lupi” – ha scritto ildi. La malattia lo ha portato anche ad affogare nell’alcol che in qualche modo sembrava rendergli la vita “normale”. Ma così non era. Il suo era come fosse “unfarmacologico”. Quello diè un male ...

alcinx : RT @edizpiemme: Oggi su @ilgiornale si parla di 'L'anima del maiale' di Federico Vespa e del male oscuro che colpisce quasi 3 milioni di it… - edizpiemme : Oggi su @ilgiornale si parla di 'L'anima del maiale' di Federico Vespa e del male oscuro che colpisce quasi 3 milio… - Libero_official : Il figlio di Bruno Vespa racconta il dramma della depressione -