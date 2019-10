Ciclismo | mercato 2020 | tutti i colpi e gli acquisti messi a segno nel World Tour

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Oramai il 2019 è andato in archivio e si sono quasi tutte composte le squadredella stagione. Il cicloè stato decisamente intenso, ricco di numerosissimi neo professionisti pronti a sbarcare tra i grandi delinternazionale, ma al contempo ci sono stati ingaggi e cambiamenti significativi per molte squadre. Uno suquello di Vincenzo Nibali, futuro capitano della Trek-Segafredo. E non sono da meno l’ingaggio di Richard Carapaz da parte del Team Ineos, Nairo Quintana all’Arkea-Samsic, Tom Dumoulin alla Jumbo-Visma, Mikel Landa in Bahrain-Merida, o Enric Mas al Team Movistar; parlando esclusivamente di uomini da grandi corse a tappe. Ma poi ci sono anche i velocisti Elia Viviani in Cofidis, John Degenkolb in Lotto Soudal, Nacer Bouhanni all’Arkea Samsic, Mark Cavendish in Bahrain-Merida; o corridori da classiche come Philippe Gilbert ...

