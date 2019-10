A Lucca il francobollo da record per gli 85 anni di Paperino

Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) All’interno della cerimonia di apertura della 53esima edizione delComics and Games, svoltasi il 30 ottobre 2019, uno dei momenti salienti è stato dedicato alla celebrazione dell’85esimoversario di. Il personaggio piumato ha fatto il suo debutto, infatti, nel cortometraggio animato The Wise Little Hen nel 1934 e oggi viene festeggiato con una iniziativa particolare organizzata da Walt Disney Company Italia, Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane. Si tratta infatti dell’emissione di una speciale linea di otto francobolli disegnati dal maestro fumettista Giorgio Cavazzano. Gli otto soggetti, disponibili dal 30 ottobre presso gli spazi filatelia e negli uffici postali con sportello filatelico, rappresentano il personaggio storico affiancato dalle altre figure simbolo delle sue storie, come Zio Paperone, Nonna Papera, i nipoti Qui, Quo e ...

