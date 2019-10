Un via vai di perturbazioni atlantiche

Fonte : retemeteoamatori

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Mentre abbiamo gli ultimi rovesci tra il Centro in trasferimento al meridione tra Sicilia e Puglia in particolare una nuova perturbazione atlantica si farà avanti domani Giovedì. Nuovi rovesi riprenderanno parte del Piemonte, Emilia e Liguria per il nord mentre piogge o temporali intensi riprenderanno vigore tra Toscana, Lazio, Sardegna e medio Adriatico. Instabile anche al Sud con fenomeni piu’ localizzati accumuli pluviometrici per Giovedì Venerdì la perturbazione che avrà interessato il Centro-nord si sposterà al Sud con piogge soprattutto nelle regioni del basso Tirreno. Ampie schiarite in Toscana, Umbria , Marche e nord-est. Tempo in peggioramento al Nord-ovest in serata… accumuli pluviometrici per Venerdì Intensa perturbazione nel weekend Sabato la perturbazione insistera’ al ...

