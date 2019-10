Smog in India | aria irrespirabile a Delhi

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)soffoca sotto una cappa di: l’è divenutae dannosa per la salute, con picchi di 417 di PM 2,5, giudicati “molto severi” dal Central Pollution Control Board. Il fenomeno è aggravato dai festeggiamenti per Diwali, tra domenica e lunedì scorso, quando, nonostante i divieti, migliaia di persone hanno acceso mortaretti e fatto brillare fuochi d’artificio, incuranti delle conseguenze sulla salute. I veleni sono rimasti nell’, e a questi si sono aggiunti i fumi derivanti dai roghi delle stoppie, che i contadini dell’Haryana e del Punjab bruciano per rendere coltivabili i campi. L'articoloinMeteo Web.

IPicchi : Usciti dall'aeroporto di Nuova Delhi l'odore dello smog e forte, le strade piene di spazzatura con le mucche che gi… -