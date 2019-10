Scuola | i ragazzi non sono più quelli di 30 anni fa E gli insegnanti si sentono sempre

Regeni - l'ambasciatore egiziano in una Scuola sarda. "Ragazzi chiedetegli perché" : Mentre il ministro degli Esteri Di Maio torna a parlare della collaborazione dell'Italia con l'Egitto, il diplomatico è stato ricevuto dal governatore leghista della Sardegna e rispondera alle domande degli studenti in un istituto superiore.

15enne a Scuola cerca di uccidere con un’ascia una ragazzina di 12 anni - voleva diventare famoso : Un ragazzino di soli 15 anni è stato autore di un gesto atroce, per diventare “famoso”, si è presentato a scuola con un’ascia e aggredito una compagna di 12 anni. Il ragazzo aveva intenzione di uccidere la compagna. L’aggressione è avvenuta a Volsk una città russa delle regione di Saratov. Il ragazzo subito dopo l’aggressione ha lanciato sempre nell’istituto scolastico due molotov. La ragazzina aggredita è stata ricoverata ...

Foligno - si è arreso l’uomo barricato nella Scuola. “Voleva parlare con un magistrato”. Aveva un falso ordigno. Ragazzi evacuati : E’ uscito dalla scuola della frazione di Foligno l’uomo che si era barricato stamani in un istituto comprensivo chiedendo di parlare con un magistrato. E’ stato preso in consegna dalla polizia e condotto in procura a Spoleto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. l’uomo Aveva con sé dei contenitori e dei fili rivelatisi un falso ordigno. Anche su questo sono comunque in corso accertamenti, da parte degli artificieri. l’uomo, un ...

Foligno - uomo si barrica in una Scuola. “Vuole parlare con un magistrato”. Evacuati i ragazzi : Un uomo si è barricato in una scuola comprensiva di una frazione di Foligno. L’uomo si trova ancora all’interno e chiede di poter parlare con un magistrato, mentre i ragazzi sono stati tutti Evacuati. Sul posto la polizia insieme alle altre forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. La situazione – si apprende dalla questura di Perugia – è ora sotto controllo e nessuno è rimasto ferito. L’uomo, un italiano, si è barricato ...

Ricattavano compagna Scuola : Diffondiamo foto osé. ?A processo due ragazzi : Oggi 20enni, i due ricattori sono a processo per questo caso di revenge porn in piena regola. La famiglia della vittima si è costituita parte civile. "Facci i compiti, oppure Diffondiamo le tue foto osé". Questo in due parole il ricatto al quale è stata sottoposta per mesi una ragazzina delle scuole superiori. Oggi 20enni, i due ricattori sono a processo per questo caso di revenge porn in piena regola. L'inchiesta era scattata in seguito alla ...

Tim porta la Scuola a casa - piattaforma digitale per ragazzi con problemi di salute : Tim porta la scuola a casa.Una piattaforma digitale permettera' anche ai ragazzi con gravi problemi di salute di partecipare alle lezioni scolastiche.

Scuolabus dirottato - in corso il processo : 50 ragazzini sono parte civile contro l'autista Sy : Ousseynou Sy, l'autista di originisenegalesi, si èpresentato in Tribunale a Milano per la prima udienza delprocesso che lo vede imputato per strage, sequestro di persona,incendio resistenza e lesioni personali con l'aggravante dellafinalità terroristica