Rapina a mano armata a casa Marchisio

Palermo : Rapina a mano armata a gelateria di via Messina Marine - arrestato : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Un uomo di 42 anni, Giacinto Grimaldi, è stato arrestato dalla polizia per una rapina a mano armata compiuta in una gelateria di via Messina Marine, a Palermo. Le immagini delle telecamere di video sorveglianza hanno permesso di identificare Grimaldi mentre, la sera de

Mezzogiorno di fuoco : Rapina a mano armata in ufficio postale - non ci sono feriti : Roma – Attimi di paura, a Mezzogiorno circa, in un ufficio postale in via di Santa Seconda, nella zona di Casalotti a Roma, dove un uomo a volto coperto e armato di pistola ha messo a segno una rapina. L’uomo con accento italiano, come riferito da personale e clienti dell’ufficio postale, in pochi minuti si e’ fatto consegnare il denaro delle casse per un totale di 2.500 euro e si e’ dileguato. Sul posto sono in ...

Brindisi - minori arrestati per tentata Rapina : coetanei li acclamano : Federico Garau Scena surreale quella di fronte alla questura di Brindisi, dove un gruppo composto da una ventina di adolescenti ha salutato con applausi ed ovazioni due coetanei arrestati e condotti in carcere per tentata rapina. Il sindaco: "Inaccettabile" Applausi e grida di approvazione all'uscita della questura per i due minorenni fermati venerdì pomeriggio dalle forze dell'ordine mentre cercavano di mettere a segno una rapina in ...

