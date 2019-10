LIVE Fognini-Shapovalov | Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | 6-3 3-6 3-6

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Finisce qui la stagione ATP di Fabio, che non parteciperà alle Finals di Londra. Adesso il ligure si preparerà al meglio per la Coppa Davis. Sarà Denisad affrontare Alexander Zverev negli ottavi di finale. 3-6 FINISCE QUI! Errore di rovescio di. 30-40 Match point per, che è fortunatissimo a colpire il nastro con il rovescio. 30-30stecca la risposta. 15-30 Doppio fallo di. 15-15 Bel vincente di rovescio di. 3-5 Prima esterna e poi dritto lungolinea. Scherma perfetto di. Oraserve per restare nel match. 40-30 Doppio fallo di. 40-15 Sul nastro il dritto del canadese. 30-15 Volèe meravigliosa del canadese. 15-15sbaglia con il dritto. 3-4tiene bene il servizio, ma ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Shapovalov Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: 6-3 3-6 0-1 il canadese avanti subito di un brea… - zazoomnews : LIVE Fognini-Shapovalov Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: 3-2 break del ligure e controbreak immediato del… - zazoomblog : LIVE Fognini-Shapovalov Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: 1-0 il ligure va a caccia degli ottavi di finale… -