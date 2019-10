Kelly Rowland parla della reunion delle Destiny’s Child | “Dovrà essere una sorpresa”

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ogni volta in cui si argomenta su una band scioltasi da tempo, i rumors sul ritorno in battaglia si moltiplicano di anno in anno, anche quando parliamoDestiny's, la band nella quale militava Beyoncé e che ci ha regalato hit come Survivor. Le voci di corridoio hanno ragione di esistere dal momento che, sporadicamente, il trio composto da Beyoncé,e Michelle Williams si è riunito a secondaoccasioni, l'ultimaquali si è presentata durante lo show di Beyoncé che si stava tenendo nel 2018 sul palco del Coachella. Prima dell'anno precedente, il vocal trio si era riunito nel 2015 per gli Stellar Gospel Awards e nel 2013 in occasione del Super Bowl. Le tre star dell'r'n'b si sciolsero nel 2005, quando l'11 giugno annunciarono la fine del loro percorso durante uno show a Barcellona. Alla base dello scioglimento vi era la scelta ...

