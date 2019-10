Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) L’allenatore del Napoli Carloha ribadito anche ai microfoni di radio Kiss Kiss ha ribadito la sua contrarietà alle decisioni prese da Giacomelli in campo sul fallo subito da Llorente «La partita è stata ottima, giocando ad ottimi livelli con piglio, intensità e coraggio. La prestazione è stata ottima, abbiamo presi pali abbiamo fatto gol e poi è successo il fattaccio. Quello è un errore collettivo degli arbitri: la decisione l’ha presa il Var, su questo non ho dubbio. La decisione è die non di Giacomelli, l’ha presa lui davanti al computer e non Giacomelli in campo. Adessonon chiederanno: scusa siamo alle solite. Diranno che era dubbio» Cosa si deve fare? «Questi di oggi sono due punti in meno. Dobbiamo smaltire questa arrabbiatura e mantenere questo livello di gioco anche a Roma. Andiamo avanti e spero si faccia un ...

Mauro57356228 : RT @AleAntinelli: Per me ha ragione #Gasperini: dal campo sembrava rigore dal replay è un’altra cosa. Non c’è chiaro ed evidente errore. Po… - napolista : #Ancelotti: “l’errore è di #Banti al #var, ma finirà tutto a tarallucci e vino non chiederanno scusa” L’allenatore… - GalantoMassimo : RT @AleAntinelli: Per me ha ragione #Gasperini: dal campo sembrava rigore dal replay è un’altra cosa. Non c’è chiaro ed evidente errore. Po… -