Viminale | i migranti della Ocean Viking sbarcheranno a Pozzallo

Ocean Viking - il Viminale si piega alla Ong : sbarcano 104 migranti. Salvini : "Inaccettabile affronto" : La questione migranti è sempre al centro del dibattito politico. Lo scontro tra maggioranza e opposizione non accenna a a diminuire, dopo la decisione che per i migranti a bordo della Ocean Viking è stato individuato in Pozzallo il porto di sbarco. Lo ha deciso il ministro dell'Interno, Luciana Lamo

Migranti - il Viminale : "Ocean Viking sbarcherà a Pozzallo" : C'è un approdo per la Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranée, con a bordo 104 Migranti salvati il 18 ottobre. La nave sbarcherà a Pozzallo, secondo quanto fa sapere il Viminale, che ha autorizzato l’arrivo dell’imbarcazione nel porto siciliano. "Si è appena conclusa - informa il ministero - la procedura di ricollocazione" dei Migranti soccorsi "in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. Francia e ...

Migranti - la ministra Lamorgese invita al Viminale le ong : "L'inizio di un dialogo" : Ricevute le organizzazioni in prima linea per i salvataggi in mare, da Msf a Open Arms: ripristinare l'obbligo di soccorso, dissequestrare le navi, interrompere la collaborazione con la Guardia costiera libica, garantire porti sicuri. Salvini: "Io sto con le forze dell'ordine,...

Migranti - il trafficante “Bija” che incontrò i membri dell’Interno : “Sono stato al Viminale. Minniti? Non so se l’ho incontrato - forse” : Abd al-Rahman al-Milad, meglio conosciuto come Bija, il trafficante di esseri umani a capo della Guardia Costiera libica di Zawiya che, come rivelato dalle inchieste di Nacy Porsia e di Avvenire, aveva incontrato rappresentanti del ministero dell’Interno italiano al Cara di Mineo nell’ambito della trattativa per la gestione dei flussi migratori dalla Libia ha rilasciato un ‘intervista a L’Espresso. E ha aggiunto un ...

Migranti : sindaco Pozzallo - 'mancanza di interlocuzione con il Viminale' (2) : (Adnkronos) - "Speriamo che con questo nuovo corso qualcosa possa cambiare - si augura ancora il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna - vorrei un maggiore coinvolgimento dell'amministrazione". E fa un esempio: "Quando un paio di mesi fa si era sparsa la notizia che un immigrato aveva la tubercolosi

Migranti : sindaco Pozzallo - 'mancanza di interlocuzione con il Viminale' : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - "Il clima ora è certamente cambiato, non c'è più il muro contro muro di pochi mesi fa e le navi con i Migranti a bordo non sono più costrette a restare in mare per settimane. Però, mi sembra assurdo che i comuni siano stati totalmente espropriati dalla gestione del con

Migranti : Sibilia posta circolare Viminale contro Salvini ‘smemorato’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Una circolare del Viminale con cui si avvia “un programma di graduale ridistribuzione territoriale di 2000 Migranti” nelle diverse regioni italiani, in vista “del costante flusso migratorio che interessa la frontiera terrestre del Friuli Venezia Giulia”. A pubblicarla, con una stilettata diretta all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, è il sottosegretario al Viminale nei ...

Salvini attacca Lamorgese sulla redistribuzione dei migranti : ma una nota del Viminale lo smentisce : "Nessuna novità in merito alla ridistribuzione dei richiedenti asilo sull’intero territorio nazionale": una risposta secca, con dati alla mano, da parte del Viminale ai post sui social di Matteo Salvini che puntava il dito contro la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e il via libera per la redistribuzione di 90 migranti in tre diversi centri di accoglienza italiani, i primi secondo Salvini a "provare sulla loro pelle gli effetti del ...

**Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘con Salvini al Viminale abbiamo vissuto un incubo’** : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Con Matteo Salvini ministro dell’Interno abbiamo vissuto un incubo”. Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans intervenendo alla scuola di formazione politica ‘Futura’ organizzata da Davide Faraone (Italia Viva) a Terrasini (Palermo). Alessandra Sciurba, che è andata con la nave Mare Jonio nel Mediterraneo per salvare vite umane, ...

Migranti : Casarini - ‘Lamorgese apra inchiesta su ruolo funzionari Viminale’ : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) – “Ministra Lamorgese, sicura che vuole proseguire sulla strada tracciata da Minniti? Ha capito chi fa il “buon lavoro” in Libia? Aprirà un’inchiesta per capire il ruolo dei suoi funzionari? Il codice di condotta lo scriviamo noi perché lo rispettino i governi”. E’ l’appello lanciato su Twitter da Luca Casarini alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ...

Migranti : terminata trasferta pm Agrigento al Viminale : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - E' terminata oggi pomeriggio la trasferta dei pm della Procura di Agrigento, guidati dal Procuratore Luigi Patronaggio, al Viminale, dove hanno ascoltato alcuni funzionari del Ministero dell'Interno, tra cui il capo di gabinetto del ministro, nell'ambito dell'inchiesta