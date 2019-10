Regionali e non solo I parlamentari del M5s spingono Di Maio verso il Pd

Dopo le Regionali in Umbria - Di Maio dice che M5s non farà mai più alleanze col PD : Negli studi di SkyTg24 il capo politico del Movimento 5 Stelle ribadisce la sua fiducia nell'attuale governo, ma fa sapere che non ci saranno più alleanze con il PD alle elezioni Regionali: "Era un esperimento e questo esperimento non ha funzionato. La teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un'altra forza politica saremmo stati un'alternativa, non è andata bene".Continua a leggere

Regionali Umbria - Renzi su Conte : 'Sondaggi ti dicono quanto sei simpatico - non votabile' : Si è trattato di elezioni Regionali di un territorio non molto grande come l'Umbria, ma che potrebbero lasciare il segno. Potrebbe essere questa una conclusione della giornata elettorale che ha visto trionfare il centrodestra nella Regione del centro Italia da decenni governata dal centrosinistra. Un dato di fatto importante per gli sviluppi della politica italiana, se si considera che si trattava del primo vero banco di prova del governo ...

Regionali Umbria - Stefano Candiani attacca Giuseppe Conte : "Per lui gli umbri non contano una fava" : Dopo 50 anni l'umbria rossa finisce nelle mani del centrodestra. L'esito del voto è una mazzata soprattutto per Pd e M5s (per la prima volta in coalizione) e di conseguenza per l'intero governo, con Giuseppe Conte che evita risposte a domande scomode citando Domenico Modugno. E allora anche Stefano

Regionali Umbria - Luigi Di Maio scarica il Pd : "Esperimento non ha funzionato". Ma non basta : può saltare : Giù la cresta. Anzi, cresta strappata. Fine dei giochi. Kaputt. Il voto in Umbria per il M5s è un incubo: 7,4 per cento alla lista, con il candidato unitario col Pd staccato di 20 punti tondi tondi. Percentuali ridicole. Un dramma politico firmato Luigi Di Maio, il quale mossa dopo mossa ha smontato

Umbria - Di Maio mette in guardia i partiti : “Regionali non diventino un trofeo elettorale” : “Io non voglio che l’Umbria diventi un trofeo elettorale, perché la mia impressione è che qualcuno voglia usare l’Umbria solo per sbandierare il giorno dopo le elezioni ‘ho vinto, hanno perso’, oppure qualcun altro che vuole dire che il voto dei cittadini in Umbria debba essere il modo per rivendicare qualcosa nella politica di Roma”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. L'articolo Umbria, Di ...

Regionali - Zingaretti : “Vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna. Di Maio? Con lui non è scampagnata ma ci sono rispetto e lealtà” : “Dobbiamo rivolgerci agli elettori della Lega e dimostrare di avere soluzioni migliori di quelle proposte da Salvini” e così “vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, intervenuto al ‘Festival delle città’ in corso a Roma parla della situazione politica. Il segretario del Pd ha schivato il tema della scissione di Matteo Renzi: “Il Pd è tornato al centro della scena politica ...

Regionali : Delrio - 'Bonaccini ottimo presidente - non si possono non guardare fatti' : Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Parlo a titolo personale: in Emilia Romagna abbiamo un'ottima giunta e un esempio di buon governo, Bonaccini è un ottimo presidente di Regione. E' chiaro che la discussione che abbiamo fatto e faremo con il M5S riguarderà tutte le regioni, ma è chiaro che non si possono

Regionali Emilia Romagna - voto il 26 gennaio. La Lega : “Tengono in ostaggio gli elettori”. Il Pd : “Così non rischiamo esercizio provvisorio” : Saranno domenica 26 gennaio le elezioni Regionali in Emilia Romagna. Lo ha annunciato la Regione, dopo l’incontro tra il presidente Stefano Bonaccini e il presidente della Corte d’Appello di Bologna Giuseppe Colonna. Su richiesta del primo, dunque, le elezioni saranno fra quattro mesi: il presidente Colonna ha convenuto sulla proposta di Bonaccini che, nel rispetto dei tempi fissati dalle leggi, “muove dalla necessità di ...

Umbria Regionali - Andrea Fora del Pd : "Qua c'è qualcosa che non va". Patto Civico con il M5s in bilico : "Anche Di Maolo rifiuta la candidatura. A questo punto è chiaro che c'è qualcosa che non va e che deve essere risolta al più presto. Mi prendo qualche ora per riflettere, domattina dirò la mia qui su Facebook". Con questa frase Andrea Fora, candidato presidente Civico per le Regionali in Umbria appo

Regionali Umbria - passo indietro di Di Maolo : non sarà la candidata di M5s e Pd. Rinuncia anche Proietti : “Resto sindaca di Assisi” : Non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5s e Pd alle Regionali in Umbria. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha deciso di fare un passo indietro e Rinuncia all’investitura. Stessa decisione è arrivata anche dalla sindaca della città umbra, Stefania Proietti, che Luigi Di Maio aveva caldeggiato in un post sul Blog delle Stelle nel giorno in cui la piattaforma Rousseau ha dato il via libera al ‘patto ...

In Umbria il nome fatto da Di Maio per le Regionali non convince per niente i dem : "Abbiamo proposto come candidata presidente l'attuale sindaco di Assisi, Stefania Proietti, una amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata. E ci aspettiamo una risposta, perché non c'è più tempo". Luigi Di Maio esce sul Blog delle Stelle a metà mattina. Il tema sono le elezioni regionali del 27 ottobre in Umbria. Oggi si vota sulla piattaforma Rousseau per decidere sul 'patto civico' ...

Regionali - M5s : domani voto su Rousseau sul patto civico in Umbria - sostegno anche se il Pd non ci starà : In caso di accoglimento di tale proposta, "dovrà essere individuato il candidato a cui attribuire le facoltà che il Codice Etico del MoVimento 5 Stelle attribuisce al candidato presidente della regione

