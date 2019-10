Omicidio Luca Sacchi | l' ipotesi | Nello zaino 35mila euro per la cocaina

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Sembra sempre più plausibile che dietro la morte di, il personal trainer 24enne ucciso da un colpo di pistola alla nuca, fuori da un pub di Roma, ci sia una compravendita di droga. Secondo quanto riporta la Stampa, però, i giovani potrebbero aver cercato di comprare, non marijuana, come si pensava in un primo momento. Sarebbe questa la pista seguita dagli inquirenti. Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, infatti, emerge la presenza, sul luogo del delitto, di un altro ragazzo, con precedenti per droga. Si tratterebbe di un amico di, probabilmente il "contatto" tra i due fidanzati e Valerio Del Grosso, il killer che ha sparato, ora in carcere insieme a Paolo Pirino, con l'accusa di. La presenza del "contatto" è stata confermata da diversi testimoni, che hanno rivelato come il ragazzo si sia allontanato prima dell'arrivo dei ...

