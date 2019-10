Libano.Hariri cede a piazza, si dimette

Il premier libanese Saadha annunciato le sue dimissioni, dopo 13 giorni di durissime proteste. In un discorso in tv alla Nazione,ha detto:"Le mie dimissioni sono la risposta alle richieste delle piazze in". "Non voglio mentirvi, ho raggiunto un vicolo cieco. Nessuno è più importante del Paese. Abbiamo bisogno di uno choc positivo per risolvere la crisi". L'annuncio è stato accolto dalla folla,che si è radunata in più punti deldavanti alle tv, con urla di gioia e sventolio di bandiere.(Di martedì 29 ottobre 2019)