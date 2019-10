Orta Nova Filomena Bruno uccisa a coltellate | si cerca ex genero

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : tutto facile per Perugia - Civitanova soffre ma si pOrta a casa il primo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 18:40 TRENTINO-MONZA 14-5: che parziale per la squadra di Lorenzetti, che quest’anno ha un arma in più: una panchina ricchissima. 18:38 Perugia-VERONA 8-6: attacco millimetrico di Atanasijevic da seconda linea. 18:37 SORA-RAVENNA 7-8: avvio equilibrato nel secondo parziale. 18:36 PADOVA-VIBO VALENTIA 26-24: Padova è riuscita a togliere le castagne dal ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - Civitanova si pOrta sul 2-0 - ma Piacenza c’è! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 22-18 Sbaglia stavolta l’italo-olandese, ma Gardini chiama un check. 21-18 Gran bordata al servizio di Kooy, non ci arriva Balaso. 21-17 Trova le mani del muro Nelli, che non ne vuole sapere di mollare. 21-16 Ottima sette di Anzani, ottima la sua prima con la maglia della Lube. 20-16 Gran primo tempo di ...

Al via Maker Faire Rome - l’evento europeo più impOrtante dedicato all’innovazione tecnologica [GALLERY] : È iniziato questa mattina, alla Fiera di Roma, “Maker Faire Rome – The european edition“, l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica, raccontata in modo semplice e informale, giunto alla sua settima edizione, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua azienda speciale Innova Camera. Visto il successo, il format della manifestazione si integra, ma non si modifica, nella ...

Strage di Orta Nova - si cerca un perché : gli investigatori ora escludono motivi economici : Le indagini si concentrano sulla vita professionale dell'assistente capo della polizia penitenziaria che ha ucciso moglie e figlie prima di togliersi la vita. Per i funerali sarà proclamato il lutto cittadino

Strage di Orta Nova - lo sgomento dei colleghi di Ciro : "Ora controlli ogni tre anni sugli agenti" : La proposta del sindacato di polizia penitenziaria dopo il triplice omicidio in provincia di Foggia: uno sportello per i...

Strage di Orta Nova - agente stermina la famiglia. L’unico figlio superstite : “Sono sconvolto” : Continuano le indagini sulla Strage di Orta Nova, in provincia di Foggia, dove Ciro Curcelli, 53enne agente di polizia penitenziaria, ha prima ucciso la moglie e le due figlie di 18 e 12 anni e poi si è suicidato sparandosi con la sua pistola d'ordinanza. È stato sentito dagli inquirenti il primogenito della coppia, Antonio, unico superstite del delitto, che vive a Ravenna: "Non avrei mai potuto pensare a una cosa del genere".Continua a leggere

Strage Orta Nova - chef Rubio attacca i politici e critica il sistema carcerario : chef Rubio ha twittato sulla tragedia di Foggia, scatenando ancora una volta molte critiche. Il web si è diviso tra sostenitori del suo pensiero e detrattori. Il conduttore televisivo ha affermato via social che questi avvenimenti tragici sono il risultato di "uno Stato assente". chef Rubio scatena ancora polemiche Questa mattina, 12 ottobre, chef Rubio ha voluto dire la sua in merito ala Strage di Orta Nova (Foggia), dove nella notte scorsa un ...

Strage di Orta Nova - il collega della guardia giurata : "Nessun segnale". Ma per i vicini era depresso : Era andato regolamrment al lavoro senza insospettire i colleghi Ciro Curcelli, l'uomo che ha ucciso la moglie e le figlie prima di suicidarsi. Solo una vicina denuncia: "Stava tra le nuvole"

Orta Nova - la telefonata di Curcelli ai carabinieri : “Ora mi uccido - lascio la porta aperta” : Ciro Curcelli, l'assistente capo della polizia penitenziaria che stanotte ha sterminato la sua famiglia a Orta Nova, nella provincia di Foggia, prima di suicidarsi ha chiamato i soccorsi. Dopo aver avvisato i carabinieri si è disteso sul letto accanto alla moglie mOrta e si è sparato un colpo alla tempia.Continua a leggere

Ad Orta Nova lutto cittadino : rimasto in vita un figlio di Ciro Curcelli : Ha comunicato via telefono di avere fatto una strada e ha annunciato: “lascio la pOrta aperta”. Ciro Curcelli, 53 anni,

Il fidanzato di Valentina - 18enne uccisa dal padre a Orta Nova : “Non avevano problemi familiari” : Strage a Orta Nova, nella provincia di Foggia, dove l’assistente capo della polizia penitenziaria Ciro Curcelli ha ucciso con la pistola di ordinanza la moglie Teresa e le figlie Miriana e Valentina di 12 e 18 anni e poi si è suicidato. Il fidanzato di Valentina: “Erano brave persone, tranquille senza problemi”.Continua a leggere

Orta Nova - poliziotto spara a moglie e figlie poi chiama i soccorsi : «Ora mi uccido - lascio la porta aperta» : «Ho ucciso mia moglie, ho ucciso le mie figlie. Ora mi uccido. lascio la pOrta aperta». Ecco quanto ha detto ai carabinieri Ciro Curcelli l'assistente capo della polizia penitenziaria...

Orta Nova - poliziotto penitenziario uccide moglie e figlie e si spara con la pistola d'ordinanza : Si chiamava Ciro Curcelli, assistente capo della polizia penitenziaria, di 53 anni, l'uomo che la scorsa notte ad Orta Nova ha prima ucciso con la pistola di ordinanza la moglie Teresa di 54 anni...

Strage familiare a Orta Nova : uomo uccide moglie e figlie minorenni - poi si suicida : Ad aprire il fuoco un agente di polizia penitenziaria di 53 anni. Dopo mezzanotte l'uomo avrebbe chiamato i carabinieri...