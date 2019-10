Milano | “ustionò i piedi di suo figlio di 2 anni prima di ucciderlo” | per la procura è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) I calci e i pugni al, le “tre bruciature con l’estremità di sigarette accese” e le ustioni “con una fiamma viva” suideldi 2, Mehmed, non furono ‘solo’ maltrattamenti, ma vere e proprie “torture”. Così per lavolta da quando è stato introdotto nel codice penale italiano – era il luglio 2017 – il reato viene contestato in ambito familiare. Lo ha fatto ladinei confronti di Alija Hrusic, il 25enne di origini croate che si trova in cella per l’omicidio del piccolo avvenuto lo scorso 22 maggio. Lo si legge nell’avviso di conclusione delle indagini, notificato oggi dal pm Giovanna Cavalleri, in cui la moglie è stata scagionata ed è, con gli altri due figli, parte offesa in quanto maltrattata dal marito. L’uomo risulta indagato per omicidio volontario aggravato, torture aggravate ...

