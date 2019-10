Migranti : Sos Med e Msf a Ue - 'Assegnare con urgenza porto a Ocean Viking' (2) : (Adnkronos) - "Mentre la Ocean Viking è bloccata in mare, questo fine settimana ci sono stati nuovi casi di barche in difficoltà nel Mediterraneo centrale, con due soccorsi condotti da navi umanitarie, tra cui un soccorso critico della Alan Kurdi in un contesto di confusione tra le autorità competen

Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – "Le autorità italiane hanno assegnato alla #OceanViking il porto di Taranto, nel sud Italia, come luogo sicuro. Siamo sollevati dal fatto che i 176 sopravvissuti raggiungeranno un luogo sicuro senza inutili ritardi. Ora ci stiamo dirigendo a nord". Lo scrive la ong Sos Mediteranee su Twitter dopo avere appreso dal Viminale che la nave potrà attraccare al proto di Taranto.

Migranti - sbarchi senza sosta : a Lampedusa arrivano 20 persone dalla Libia : Nella giornata di ieri si sono registrati quattro diversi sbarchi. Questa mattina Alarm Phone ha datto sapere che 20 persone, incluse molte famiglie: "Non siamo riusciti a contattare la barca ma abbiamo informato la Guardia costiera. Oggi il parente ci ha detto che la barca è arrivata a Lampedusa!".Continua a leggere

Migranti - il 68% degli italiani sostiene l’accoglienza : I quattordici mesi del governo gialloverde, complice la presenza/dominanza del leader leghista Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, hanno fatto della lotta all'immigrazione uno dei temi più discussi e impellenti e questa guerra agli sbarchi ha contribuito a dare la percezione che dall'immigrazione dipendessero gran parte dei problemi dell'Italia.Ora, archiviata l'esperienza dell'alleanza Lega-M5S al governo, il sondaggio CIAK MIgrACTION ...

Migranti - sbarchi senza sosta a Lampedusa : l’hotspot è al collasso : Nuovi sbarchi a Lampedusa: sull'isola siciliane nella notte sono arrivati 53 Migranti di nazionalità tunisina, in tre diversi approdi. 75 Migranti sono arrivati con una barca a vela nella costa calabrese vicino Catanzaro: si tratta di cittadini pachistani uomini, tutti in buone condizioni di salute, fra i quali 12 minorenni.Continua a leggere

Migranti : M5S - ‘avviato percorso importante - ora Ue unita nel sostenerlo’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – ‘I cinque punti chiave dell’accordo che è stato sottoscritto oggi a La Valletta, incardinano finalmente la ‘questione Migranti’ sui giusti binari, la cui direzione non può che essere quella dell’equa ridistribuzione”. Così i deputati del Movimento Cinque Stelle nelle commissioni Esteri, Difesa e Politiche Ue, in una nota.‘La bozza approvata dai ministri ...

Palermo, 23 set. (AdnKronos) – "Dopo una mattinata tempestosa nel #Mediterraneo centrale Sos Mediterranee Italia ha richiesto un porto sicuro per le 182 persone rimaste a bordo della #OceanViking. Le autorità italiane competenti hanno assegnato Messina come porto sicuro. siamo sollevati". Così, su Twitter Sos Mediterranee dopo la decisione del Viminale di assegnare Messina come porto sicuro per la Ocean Viking.

Sbarchi Migranti - il sospetto di Salvini : 'Conte ha svenduto i confini per qualcos'altro' : Zingaretti aveva annunciato che, in vista dell'intesa con il Movimento Cinque Stelle, il nuovo esecutivo giallorosso avrebbe tracciato una linea di discontinuità rispetto a quelle che erano state le politiche messe in atto. Il riferimento andava naturalmente a buona parte delle politiche sostenute dalla Lega e con discreta probabilità si riferiva anche e soprattutto al modo di fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione. Non è un mistero che, con ...

Conte : “Di Battista? Mi fido del Pd - sostiene il governo. Sui Migranti dovevo chiedere cortesie personali - ora in Ue cambio di approccio” : “C’è un’ottima clima di lavoro” e viene portato avanti “un progetto riformatore che ha una prospettiva”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla dal palco della festa di Articolo 1 intervistato da Enrico Mentana e ribadisce la sua fiducia verso questa nuova esperienza di governo e anche verso il Partito democratico. Rispondendo alle parole di Alessandro Di Battista che oggi in un lungo post su ...

Libia - morto Fitouri al-Dabbashi. Sua famiglia sostenuta da Italia per bloccare i Migranti : senza di loro - Roma più debole nel Paese : L’11 settembre è morto ad Ain Zara, a sud di Tripoli, Fitouri al-Dabbashi, uno dei membri della famiglia che fino al novembre del 2017, con il sostegno dell’Italia allora a guida Pd, con Marco Minniti ministro dell’Interno, ha governato Sabrata in cambio di un sostanziale blocco delle partenze dei migranti. Questa città, 70 chilometri a ovest di Tripoli, è sempre stata uno degli snodi principali del traffico di esseri umani ...

Palermo, 11 set. (AdnKronos) – "Una donna incinta di 9 mesi e suo marito sono stati evacuati dalla Ocean Viking a Malta a causa di complicazioni mediche serie. Ancora una volta abbiamo chiesto un porto sicuro per lo sbarco degli altri 82 sopravvissuti". Così, su Twitter Sos Mediterranee.