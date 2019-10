Inter | il Psg sarebbe impressionato dal rendimento di Icardi

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato rappresentato sicuramente dal futuro di Mauro. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell', come dichiarato pubblicamente dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, e confermato dal tecnico Antonio Conte, e per questo è stato messo sul mercato. Dopo aver rifiutato diverse proposte, l'ex capitano ha deciso di accettare il trasferimento al Paris Saint Germain, in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. E con la maglia del club parigino il giocatore sembra essere tornato su grandi livelli tanto che si comincia a discutere già del suo possibile riscatto. Psg colpito daIldi Mauroè stato sicuramente buono in questi primi mesi al Paris Saint Germain. Dopo un mese in cui ha dovuto recuperare la forma migliore, il centravanti argentino è diventato uno dei ...

