Di Maio dopo il flop in Umbria | “Patto M5S-Pd strada impraticabile”

Luigi Di Maio dopo l'Umbria fa ballare il governo : "L'esecutivo con il Pd ci fa male" : Ammette il fallimento Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento commenta in una intervista a SkyTg24, il pesante risultato delle elezioni regionali: "l'Umbria era un esperimento per noi, per la prima volta abbiamo fatto un'alleanza, con il Pd. Non ha funzionato questo esp

Luigi Di Maio dopo la sconfitta in Umbria : "Il Pd ci fa male come la Lega" : “Il Pd ci fa male come la Lega, nello stare al Governo insieme”. Lo ha detto il leader politico del M5S Luigi Di Maio in un’intervista a Skytg24. Quello in Umbria “era un esperimento. Non ha funzionato questo esperimento. Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza politica saremmo stati un’alternativa non ha funzionato”, ha aggiunto parlando di “strada ...

Alessandro Di Battista - dopo l'Umbria Ignazio Corrao invoca il ritrono : "Lui al posto di Di Maio" : Ignazio Corrao, in collegamento con Gaia Tortora a Omnibus, su La7, riflette sul risultato elettorale pesantissimo per il suo partito, il Movimento 5 stelle, e per il governo giallo-rosso e risponde così ad un tweet della sua collega Barbara Lezzi molto critico nei confronti dei vertici pentastellat

M5s - Filippo Facci inchioda Luigi Di Maio & Co : "Dopo 10 anni si sfasciano. Si sono rimangiati tutto" : Dieci anni dopo abbiamo un parlamentare grillino su quattro che non paga la quota al partito, e la cassa è in rosso. Dieci anni dopo abbiamo parlamentari grillini che sentono scricchiolare la nave e fuggono in Italia Viva di Matteo Renzi e in Fratelli d' Italia di Giorgia Meloni. E abbiamo i grillin

Dopo l'Umbria - la Calabria. Cena tra Di Maio e Zingaretti per trovare un'intesa sulle regionali : Cena di lavoro ieri sera a Roma tra i leader di M5s e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Secondo quanto si è appreso, oltre al voto odierno sul taglio dei parlamentari, Zingaretti e Di Maio hanno anche affrontato il tema del voto di fine ottobre in Umbria e delle prossime elezioni regionali in Calabria. Pd e M5s, secondo quanto si è appreso, non avrebbero ancora raggiunto l’intesa per allearsi con un candidato comune ...

Dopo l'Umbria - la Calabria. Cena tra Di Maio e Zingaretti per trovare un'intesa : Cena di lavoro ieri sera a Roma tra i leader di M5s e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Secondo quanto si è appreso, oltre al voto odierno sul taglio dei parlamentari, Zingaretti e Di Maio hanno anche affrontato il tema del voto di fine ottobre in Umbria e delle prossime elezioni regionali in Calabria. Pd e M5s, secondo quanto si è appreso, non avrebbero ancora raggiunto l’intesa per allearsi con un candidato comune ...

E’ guerra nel M5s - Lezzi attacca Di Maio : dopo deroga per Cancelleri regole non esistono : Il sassolino dalla scarpa lo toglie prendendo le difese di Dalila Nesci, la deputata M5S che aspira a diventare governatrice in Calabria per il Movimento, ma la cui candidatura è stata stroncata ieri da Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto Quotidiano. La ex ministra del Sud Barbara Lezzi pubblica un post al vetriolo su Facebook, tirando in ballo il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, finito nel mirino di molti, nel M5S, ...

Calabria : Lezzi a Di Maio - 'dopo deroga per Cancelleri regole non valgono più' : Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Il sassolino dalla scarpa lo toglie prendendo le difese di Dalila Nesci, la deputata M5S che aspira a diventare governatrice in Calabria per il Movimento, ma la cui candidatura è stata stroncata ieri da Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto Quotidiano. La ex ministra de

Calabria : Lezzi a Di Maio - ‘dopo deroga per Cancelleri regole non valgono più’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Il sassolino dalla scarpa lo toglie prendendo le difese di Dalila Nesci, la deputata M5S che aspira a diventare governatrice in Calabria per il Movimento, ma la cui candidatura è stata stroncata ieri da Luigi Di Maio, in un’intervista al Fatto Quotidiano. La ex ministra del Sud Barbara Lezzi pubblica un post al vetriolo su Facebook, tirando in ballo il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo ...

Regeni - il padre Claudio dopo l’incontro con Di Maio : “Speriamo in un cambio di passo - anche nei confronti della controparte egiziana” : “Un incontro molto importante“. Così il padre di Giulio Regeni ha definito il colloquio avuto questo pomeriggio con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori del ricercatore scomparso il 25 gennaio 2016 e trovato morto pochi giorni dopo in Egitto, sono entrati nella sede della Farnesina intorno alle 15 per uscire un’ora e mezzo più tardi insieme alla avvocato Alessandra Ballerini. ...

Voto ai 16enni - Di Maio : “Presenteremo una proposta di legge costituzionale. Dopo taglio parlamentari pensare a vincolo di mandato” : Il Movimento 5 stelle intende presentare una legge costituzionale per estendere il diritto di Voto anche ai 16enni. Dopo la proposta dell’ex premier Enrico Letta, rilanciata da Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, adesso è Luigi Di Maio ad annunciare il deposito della norma in Parlamento. “Noi abbiamo fiducia nelle nuove generazioni. Il Voto ai sedicenni si farà. Nei prossimi giorni presenteremo una proposta di legge costituzionale ...

Luigi Di Maio e Beppe Grillo terrorizzati : non perdono solo consensi. Brutto presagio dopo l'inciucio : Con il nuovo governo Conte il Movimento 5 Stelle deve fare i conti con la fuga dei follower. In un'era in cui il digitale è tutto i grillini sono in allarme, soprattutto se devono fronteggiare un "genio dei social" come Matteo Salvini. Fino a settembre i loro account avevano continuato, costantement

Meloni attacca Di Maio dopo parole su Orban : 'Se si vergogna non sia protagonista' : E' un duello dialettico incrociato quello che, al momento, sta coinvolgendo ii politici della scena italiana ed il premier ungherese Viktor Orban. Quest'ultimo ha definito l'attuale governo italiano "anti-popolo" suscitando la reazione di stizzita di Luigi Di Maio che non ha gradito quelle che sarebbero state le ingerenze del magiaro. Sulla querelle è intervenuta anche Giorgia Meloni che ha preso le parti del politico ungherese, le cui idee ...

US Open – Quanto ha guadagnato Nadal vincendo la finale? Cifra da capogiro per il Maiorchino dopo il trionfo : Nella tarda notte italiana Rafa Nadal ha vinto la finale degli US Open battendo Daniil Medvedev: il tennista maiorchino si è messo in tasca una Cifra da capogiro Nella tarda notte italiana è andata in scena la finalissima degli US Open, ultimo torneo Slam dell’anno giocato sui campi in cemento di New York. Rafa Nadal, favorito della vigilia, si è portato a casa la vittoria e con essa il 4° US Open della sua straordinaria carriera che può ...