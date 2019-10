Alberto Angela ricorda il nonno Carlo | Un eroe Rischiò la vita per salvare alcuni

Brutto colpo per Alberto Angela! il conduttore con Ulisse finisce all’angolo : Un ko che fino a poche settimane era difficile pronosticare. Specie dopo i successi che Alberto Angela aveva mietuto contro l’edizione Vip di Amici, con alcuni che sui social erano arrivati a mettere in discussione la figura di Maria De Filippi. Uno sogno, quello del sorpasso, che per ora Alberto Angela dovrà mettere nel cassetto. Lo show di Canale 5 “Tù sì que vales” vince la gara degli ascolti della prima serata del sabato con 5 milioni 342 ...

La vendetta di Maria. Doppia "Ulisse" di Alberto Angela con Ulisse (merito della Ferilli?) : Dopo settimane in cui regnava indisturbato in testa agli ascolti del sabato sera, questa volta Alberto Angela non ce la fa. Maria De Filippi lo Doppia. Nella serata di ieri, sabato 26 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.56 – Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 2.961.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 0.32 – la seconda puntata di Tú sí que ...

Ascolti tv - 'Tu si que vales' da record schiaccia Alberto Angela su Rai1 : Oltre 5 milioni di telespettatori e il 29% di share per la seconda puntata del programma del talent di Canale 5

Ulisse anticipazioni 26 ottobre 2019 : Alberto Angela racconta Ben Hur : Ulisse anticipazioni 26 ottobre 2019. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica Ulisse Il Piacere della Scoperta con Alberto Angela. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sul prossimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Ulisse anticipazioni 26 ottobre 2019: Alberto Angela racconta Ben Hur Sabato 26 ottobre va in onda la quinta puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, dedicata al ...

Ulisse 2019 dove vedere le puntate con Alberto Angela in tv - streaming - replica : Ulisse 2019 dove vedere. Torna con una nuova stagione televisiva su Rai 1 Ulisse Il Piacere della Scoperta condotto come sempre da Alberto Angela. Ecco di seguito in dettaglio gli orari, dove vedere la diretta del varietà in tv o streaming e come rivedere le puntate in replica. SCOPRI TUTTO SU #Ulisse Ulisse 2019 dove vedere le puntate con Alberto Angela in tv e replica Le nuove puntate di Ulisse Il Piacere della ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Quinta puntata di sabato 26 ottobre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Il mondo di Ben Hur. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione sempre in prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno ha riportato così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 26 ottobre 2019 La Quinta puntata in onda stasera è dedicata […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Quinta puntata di sabato 26 ottobre 2019, su Raiuno, ...

Alberto Angela alla sesta puntata di "Da noi a ruota libera" (Anteprima Blogo) : Torna domenica 27 ottobre subito dopo il Tg1 delle cinque e mezza l'appuntamento con il nuovo programma di Rai1 Da noi a ruota libera. Anche per la prossima puntata di questa trasmissione sono attesi nuovi ospiti accolti ed intervistati da Francesca Fialdini per parlare appunto "a ruota libera".Nella puntata numero 6 del programma targato Endemol Shine Italy Francesca Fialdini ospiterà Alberto Angela, conduttore e condottiero, con lusinghieri ...

La brutta copia di Alberto Angela (cosa non si fa in campagna elettorale) : Le prova proprio tutte, l’ex ministro della Propaganda. Dopo aver per anni incarnato il perfetto assaggiatore di sagre, fiere e feste, aspirante giurato a qualsiasi talent gastronomico (ma la trasmissione di riferimento sembra piuttosto la celeberrima “Man vs Food”, epica sfida dell’uomo ai piatti più enormi del pianeta e alla civiltà del colesterolo tutta), ora ci prova con uno dei capisaldi della ...

Viaggio nella Sicilia del Gattopardo : nuovo successo per Alberto Angela e “Ulisse - Il piacere della scoperta” : Sono stati 3 milioni e 558mila i telespettatori che nella prima serata di ieri, sabato 19 ottobre, hanno scelto, su Rai1, l’informazione storico-scientifica di Alberto Angela e del suo “Ulisse, Il piacere della scoperta‘: la quarta puntata della nuova stagione ha ottenuto uno share del 18,5%. Alberto Angela ha presentato una nuova puntata dedicata alla Sicilia del Gattopardo, un Viaggio nei luoghi evocati dal romanzo di ...

Ulisse - Il piacere della scoperta - quarta puntata : Alberto Angela nella Sicilia del Gattopardo : Dopo la pausa per la Nazionale, Alberto Angela torna nel prime time del sabato sera con la quarta puntata del suo Ulisse - Il piacere della scoperta, in onda questa sera - sabato 19 ottobre - alle 21.25 su Rai1. E per questo quarto appuntamento, Angela e la sua squadra si spostano in Sicilia per raccontare la bellezza e la ricchezza della Palermo aristocratica che ha fatto da sfondo e da contenuto a Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di ...

Ulisse anticipazioni 19 ottobre 2019 : Alberto Angela racconta Il Gattopardo : Ulisse anticipazioni 19 ottobre 2019. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica Ulisse Il Piacere della Scoperta con Alberto Angela. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sul prossimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Ulisse anticipazioni 19 ottobre 2019: Alberto Angela racconta Il Gattopardo Alberto Angela presenta una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, la ...

Ulisse - Alberto Angela. Platinette spiazza : “Rispetto a certi varietà…” : Alberto Angela, Ulisse. Parla Platinette: “Ha più successo di certi varietà di Rai1…” Mauro Coruzzi ha rotto il silenzio, come sempre, nella sua tradizionale rubrica dal titolo “I protagonisti della TV visti da Platinette”, commentando il successo di Ulisse con Alberto Angela. E’ stato infatti il programma divulgativo del sabato sera di Rai1 il tema scelto da Platinette per l’articolo pubblicato sulle ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Quarta puntata di sabato 19 ottobre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Il Gattopardo – Il Romanzo della Sicilia. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione sempre in prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno ha riportato così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 19 ottobre 2019 La Quarta puntata in onda stasera è dedicata […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Quarta puntata di sabato 19 ottobre 2019, su Raiuno, ...