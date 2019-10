“4 sfigati” Emma Marrone li distrugge così E ha vinto lei | ancora una volta

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Che bello accendere la tv e trovare. Dopo lo stop impostole da un problema di salute e da un intervento chirurgico, eccola tornare più forte e più bella di prima. La prima apparizione sul piccolo schermo è stata a Che tempo che fa di Fabio Fazio, con la presentazione del nuovo album “Fortuna” e del singolo “Io sono bella”. Un grandioso applauso l’ha accolta quando la cantante, visibilmente emozionata, si è esibita con il brano. “Mai stata meglio. Non è stata una passeggiata di salute. Ma sto qui, sto bene”, ha spiegato ai microfoni di Fazio. Prima di congedarsi, manderà “un in bocca al lupo a tutte le persone che stannolottando”. Fazio ha chiesto acome è riuscita a confrontarsi, in un momentodelicato come quello della sua operazione, con i tanti commenti feroci e violenti da parte degli haters. Laha chiesto maggior controllo da parte dei colossi dei ...

emma_vita00 : RT @chetempochefa: 'Io quei giorni avevo cose più importanti a cui pensare che a tre o quattro sfigati che non avevano nulla da fare' @Marr… - emma_vita00 : RT @fraversion: “In quei giorni lì avevo cose più importanti da fare che pensare a quattro sfigati”. Una super @MarroneEmma mette a tacere… -