Tu Si Que Vales | Gerry Scotti si scatena in un imperdibile ballo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Durante la puntata di ieri sabato 26 ottobre di Tu Si Queha avuto modo di esibirsi in unto” insieme al concorrente Maurizio, che è finito proprio nella “scuderia” del conduttore. Maurizio, 54 anni, ha affermato di avere dalla sua delle “mosse magiche” per conquistare il pubblico enon si è saputo trattenere: ilsulle note di Andiamo a Comandare è. Per riuscire ad averlo in squadra,ha finto di ‘corrompere’ la giuria popolare distribuendo buoni pasto: “Se lo fai davanti a tutti, non è corruzione”, ha detto. Come fiuta talentinon lo fa nessuno! Maurizio entra nella #Scuderiae noi non vediamo l’ora di rivederlo ballare ???????? #TuSiQuepic.twitter.com/f5Jn7iJE4N — Witty TV (@WittyTV) October 26, 2019 L'articolo Tu Si Que, ...

