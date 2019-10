Trump | “Al-Baghdadi è morto Si è fatto esplodere in un tunnel uccidendo i suoi tre figli”

Trump : “Al Baghdadi è morto dopo essere fuggito in un vicolo cieco - piangendo e urlando” : Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha confermato oggi che Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso in un raid Usa in Siria. "Il terrorista numero uno al mondo Abu Bakr al Baghdadi è morto", ha detto in un discorso dalla Casa bianca.Continua a leggere