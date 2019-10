Stromboli | all' asta nido d' amore di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini

Stromboli : domani test sul nuovo sistema di allerta in caso di eruzione : domani, sabato 5 ottobre, gli operatori della Protezione civile eseguiranno il test operativo per verificare “la funzionalità del sistema di allertamento sonoro attraverso le sirene installato sull’isola di Stromboli“, si legge in una nota. “Le nuove prove, in programma alle ore 12 – prosegue – riguardano il funzionamento dell’impianto di segnalazione dell’imminente attività eruttiva del vulcano, ...

Stromboli - il Consiglio dei Ministri dichiara lo “stato d’emergenza” e l’INGV lancia l’allerta per nuove eruzioni : Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza per Stromboli e Ginostra dopo le violente eruzioni che si sono verificate il 3 luglio e il 28 agosto causando anche un morto e danni anche a livello turistico per l’isola. Il prossimo passo sara’ la scelta di un Commissario che dovra’ essere nominato dalla Protezione Civile Nazionale. “Il commissario – dice il portavoce di alcuni abitanti di Ginostra ...

Stromboli - l’INGV lancia l’allarme : “C’è attività persistente - possibili altre esplosioni” : Un’attività persistente di tipo Stromboliano di intensità ordinaria e discontinua che rende impossibile escludere il verificarsi di esplosioni di intensità maggiore dell’ordinario e emissioni laviche. E’ quanto afferma il bollettino odierno dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in riferimento alla pericolosità dello Stromboli. L’Ingv sottolinea che “le intrinseche e peculiari ...

Tsunami ed esplosioni del vulcano Stromboli : domani i test per le sirene di allerta : Si svolgeranno domani, lunedì 9 settembre, le prove generali per testare il sistema di allerta sonoro sull’isola di Stromboli. Le sirene suoneranno attraverso due meccanismi: in automatico per la segnalazione di rischio Tsunami grazie al collegamento diretto con le boe collocate in prossimità della sciara del fuoco e in maniera manuale per quanto riguarda la segnalazione di imminente attività esplosiva del vulcano. “È stato possibile ...

Tsunami ed esplosioni del vulcano Stromboli : lunedì i test per le sirene di allerta : Si svolgeranno lunedì 9 settembre le prove generali per testare il sistema di allerta sonoro sull’isola di Stromboli. Le sirene suoneranno attraverso due meccanismi: in automatico per la segnalazione di rischio Tsunami grazie al collegamento diretto con le boe collocate in prossimità della sciara del fuoco e in maniera manuale per quanto riguarda la segnalazione di imminente attività esplosiva del vulcano. “È stato possibile attivare ...

Stromboli - l’eruzione vista dall’elicottero dell’Aeronautica : In questo Video dell'Aeronautica militare si vede l'impressionate nuova eruzione dello Stromboli dei giorni scorsi, ripresa dall'alto da un elicottero VH139 del 31esimo Stormo, durante il trasporto sul luogo dell'emergenza di un team di esperti del Dipartimento della Protezione civile.

Vulcano Stromboli : decrescono i parametri di attività ma resta l’allerta arancione - divieto di sbarco : Anche nella giornata di oggi, dopo un’intensa notte di pioggia e fulmini sull’isola, i Vigili del fuoco del Comando Provinciale VVF di Messina garantiscono la costante e professionale presenza a tutela della popolazione residente e turistica, con i mezzi di terra e di mare. Tre Funzionari della Protezione Civile sono stati trasportati, con il Gommone VF denominato BPS-02, al porticciolo di Ginostra per delle verifiche in loco e per coordinare un ...

Lo Stromboli esplode e torna la paura : allerta arancione : Lo Stromboli tuona ancora e ora l’allerta diventa arancione. Dopo le nuove esplosioni sullo Stromboli, sale il livello di allerta da giallo ad arancione e viene attivata la fase di preallarme. In seguito all’esplosione di due giorni fa l’isola è stata ricoperta da un velo di cenere. La Commissione nazionale Grandi rischi, struttura di collegamento tra il Servizio nazionale della Protezione civile e la comunità scientifica Protezione ...

Eruzione Stromboli - allerta arancione : stop allo sbarco per i mezzi privati - alle 18 incontro con la popolazione : Stromboli ancora in allerta in seguito alle tre esplosioni vulcaniche avvenute nei giorni scorsi. stop allo sbarco sull’isola di Stromboli per gli escursionisti trasportati da imbarcazioni e navi non di linea. Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha prorogato l’ordinanza emessa mercoledì scorso dopo la nuova violenta Eruzione del Vulcano che questa volta, a differenza dello scorso 3 luglio, non ha provocato danni e feriti. Il ...

Stromboli - allarme dall'Ingv : 'Rischio tsunami se collassa Sciara del Fuoco' : Lo Stromboli quest'anno sta facendo parlare molto di sé. Il vulcano è attivo ed ha una media di 15-25 esplosioni all'ora, ma può succedere che nella camera magmatica, situata a 3 chilometri di profondità, si accumulino molta energia, gas e lava e che questi causino un forte gradiente di pressione, tale da causare episodi violenti come quello che ha innescato il maremoto di cui tanto si sta parlando. Intanto il Dipartimento della Protezione ...

Stromboli - sale il livello di allerta : 21.29 La Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per lo Stromboli dal livello giallo ad arancione e l'attivazione della fase operativa di 'preallarme', come previsto dal Piano nazionale di emergenza per l'isola. La decisione, informa la Protezione civile, "è basata su segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese da Centri di competenza (Ingv, Osservatorio Etneo, Osservatorio Vesuviano e Sezione di ...

