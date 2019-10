Sampdoria | Ranieri analizza il ko | “il Bologna ci ha creduto di più”

Bologna-Sampdoria - le formazioni ufficiali : Ranieri si affida a Gabbiadini : Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, il torneo italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel lunch match partita che preannuncia spettacolo quella tra Bologna e Sampdoria, la squadra blucerchiata ha conquistato un ottimo pareggio contro la Roma e la cura Ranieri inizia a portare i primi ...

Bologna-Sampdoria - Ranieri elogia Mihajlovic : “possiamo solo abbracciarlo” : Claudio Ranieri elogia Mihajlovic alla vigilia della sfida tra Bologna e Sampdoria E’ tutto pronto per una nuova giornata di Serie A: domenica si sfideranno in campo Bologna e Sampdoria e alla vigilia del match a parlare è stato l’allenatore blucerchiato. Claudio Ranieri ha voluto spendere qualche parola speciale per Mihajlovic, che domenica sarà suo rivale in panchina: “Mihajlovic sta lottando, è un esempio per tutti: ...

Sampdoria - verso il Bologna : Ranieri col rebus modulo - Bonazzoli e Ramirez scalpitano : Bologna-Sampdoria di domenica alle 12,30 segna la prima trasferta di Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata. Il tecnico ha il compito di risollevare i genovesi dall’ultimo posto in serie A e dopo il pari con la Roma cerca il successo che ai liguri manca ormai dal 22 settembre (1-0 al Torino). Le buone notizie per Sir Claudio arrivano dall’infermeria, con Depaoli completamente recuperato e Linetty sulla buona strada. Più alternative quindi ...

Sampdoria-Roma 0-0 - Ranieri : «Soddisfatto e ora andiamo avanti» : A Marassi "contatto" fra un gruppo di circa 70 supporter giallorossi e alcuni blucerchiati: scambio di urla e insulti, poi sono arrivati gli agenti e hanno riportato l'ordine

Sampdoria-Roma 0-0 - Ranieri : «Soddisfatto e ora andiamo avanti» : A Marassi "contatto" fra un gruppo di circa 70 supporter giallorossi e alcuni blucerchiati: scambio di urla e insulti, poi sono arrivati gli agenti e hanno riportato l'ordine

Pareggio Sampdoria al debutto di Ranieri - Roma frenata dagli infortuni. Finisce 0-0 : Nessun graffio, emozioni rare come perle e poca voglia di farsi del male. Anche perché per la Roma ci pensa la jella. Tra i giallorossi e la Samp del suo ex Ranieri vince la noia e un sostanziale equilibrio che genera uno 0-0 più utile alla causa blucerchiata in attesa di tempi migliori che non alla

Risultati Serie A 8ª giornata – Cagliari formato Europa - ok Udinese : la Sampdoria di Ranieri ferma la Roma : Il Cagliari batte la Spal e sale in zona Europa League, l’Udinese sorprende il Torino, la Sampdoria di Ranieri ferma la Roma: i Risultati dell’ottava giornata di Serie A Dopo il successo dell’Inter nello scoppiettante lunch match contro il Sassuolo, l’ottava giornata di Serie A prosegue con un tris di match in grado di ridisegnare la classifica. Il balzo in avanti più importante lo fa il Cagliari che grazie al successo sulla Spal firmato ...

Sampdoria - Massimo Ferrero incassa il… Tapiro d’Oro : “Di Francesco non aveva più certezze. Ranieri? Me lo ha suggerito Totti” : Il presidente della Sampdoria ha ricevuto il Tapiro d’Oro per il tremendo avvio di stagione della Sampdoria Ultimo posto in classifica, una vittoria in sette partite e già un cambio di allenatore, con l’arrivo di Claudio Ranieri al posto di Eusebio Di Francesco. Alfredo Falcone/LaPresse La Sampdoria non naviga in buone acque e il presidente Ferrero ne paga le conseguenze, dovendo far fronte alla rabbia dei tifosi doriani. Il ...

Ranieri si presenta alla Sampdoria chiamato per salvarci : "Devo ringraziare il presidente Ferrero che mi permette di allenare un club cosi' prestigioso. Sono tifoso della Roma ma la Sampdoria mi è simpatica

CLAUDIO RANIERI CONFERENZA STAMPA Sampdoria/ 'Io aggiustatore? Mi piace' : Diretta presentazione CLAUDIO RANIERI allenatore SAMPDORIA: si è conclusa la CONFERENZA STAMPA del nuovo tecnico blucerchiato.

Sampdoria - Ranieri si presenta : “Serve ridare autostima - questo non è il reale valore della squadra” : E’ stato presentato a stampa e tifosi il nuovo tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri. Queste le parole del presidente blucerchiato in conferenza. “Per prima cosa devo ringraziare il presidente Ferrero che mi permette di allenare un club così prestigioso, una squadra che mi è sempre stata simpatica. Le favole sono sempre frutto di una grande lavoro dietro. Noi allenatori, presidenti e atleti abbiamo il dovere di far sognare i ...

Sampdoria - Ferrero spiega la scelta di Ranieri : poi si parla di cessione e mercato : Conferenza di presentazione per Claudio Ranieri alla Sampdoria. Presente in sala stampa anche il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero: “Ogni allenatore ha una storia a sé, non voglio fare paragoni con Giampaolo o altri allenatori. Anni fa prendemmo Montella con 16 punti già all’attivo e ci salvammo soltanto nelle ultimissime giornate quindi niente confronti”. Sulla mancata cessione della società al gruppo Vialli, ...

Sampdoria - Ranieri si presenta : “spero che Di Francesco non mi odi - sono qui per ottenere la salvezza” : Il nuovo allenatore della Sampdoria si è presentato in conferenza stampa, svelando obiettivi e sensazioni Primo giorno di lavoro per Claudio Ranieri, pronto a mettersi a disposizione dei propri giocatori per risollevare la Sampdoria dall’ultimo posto in classifica. Ben STANSALL / AFP L’allenatore romano si è presentato oggi in conferenza stampa, svelando quelli che sono i suoi obiettivi: “devo ringraziare il presidente ...

Sampdoria - i tifosi danno il benvenuto al nuovo allenatore : “Mr Ranieri conta su di noi” : Ranieri si sta presentando in questi minuti alla stampa come nuovo allenatore della Sampdoria. Questa mattina gli Ultras Tito Cucchiaroni hanno appeso uno striscione nel quartier generale Mugnaini per dare il benvenuto all’ex allenatore di Roma e Leicester: “Mr Ranieri conta su di noi”. Ranieri domenica pomeriggio al Ferraris debutterà con la Roma che ha guidato nella parte finale della scorsa stagione. Scarica o ...