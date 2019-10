Oroscopo Bilancia | novembre | mese di trasformazioni e decisioni

L'Oroscopo di domani 28 ottobre e classifica : ammiratori segreti per Cancro e Bilancia : L'Oroscopo di domani, lunedì 28 ottobre, è pronto a svelare che tipo di giornata è lecito aspettarsi. Questa settimana riparte con la Luna Nuova nel cielo, che rappresenta la voglia di rinascita. Quindi non si escludono picchi di energie nelle attività lavorative o domestiche. Sono favorite eventuali iniziative e i cambiamenti sia interni che esterni. C'è chi si alzerà controvoglia e chi invece riceverà una sorpresa interessante. Analizziamo nel ...

Oroscopo 13 novembre : sentimenti in rialzo per Bilancia - Vergine creativa : Nella giornata di mercoledì 13 novembre ci saranno momenti di riflessione per l'Ariete e nostalgie spesso tristi per il segno dell'Acquario. I Gemelli e la Bilancia avranno dalla loro parte l'amore e i sentimenti, mentre il Leone e lo Scorpione subiranno un netto rialzo per gli affari economici. Di seguito, le previsioni degli astri della giornata, segno per segno....Continua a leggere

Oroscopo novembre - Bilancia : ambito amoroso divertente - Giove in quadratura : Il mese di novembre per i nativi Bilancia sarà caratterizzato da alcune difficoltà per quanto riguarda l'ambito lavorativo, a causa del passaggio del Sole e di Mercurio nella seconda Casa. Potrebbe dunque succedere che un progetto a cui tenete molto, dove avete speso anche del denaro, potrebbe rivelarsi fallimentare. Arriveranno anche dei successi, ma saranno solo delle magre consolazioni. Giove invece offrirà delle opportunità soprattutto a ...

Oroscopo del 27 ottobre : Luna in Bilancia - tensioni in famiglia per il Cancro : Il weekend è ormai arrivato, vediamo quali sono i presagi degli astri per i 12 segni dello zodiaco per quanto riguarda amore, lavoro e salute di domenica 27 ottobre. Sarà una giornata molto vantaggiosa per la Bilancia, che potrà fare affidamento sulla Luna nel segno. Al contrario gli alti e bassi non mancheranno per il Leone, protetto da un quadro astrale contrastante e per il Cancro, che potrebbe affrontare delle problematiche in famiglia e/o ...

L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 4 novembre : Bilancia esuberante - Leone amato : L'oroscopo settimanale studia in maniera approfondita i transiti planetari favorevoli, individuando uno spiraglio che illumina la sfera amorosa e garantisce splendide opportunità in campo professionale. In particolare l'entrata di Venere in Sagittario annuncia splendide sensazioni non solo a Sagittario ma anche ad Ariete, Leone, Acquario e Bilancia che rafforzeranno il concetto di sentimento, andando oltre la semplice attrazione fisica e ...

L'Oroscopo settimanale fino al 3novembre e classifica : iniziative per Toro - bene Bilancia : L'oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre apre le porte a giornate importanti, avvincenti e piene di cose da fare. Con la Luna crescente, le cose appariranno più limpide che mai. Qualcuno si sentirà fortemente ispirato, infatti, in questa fase lunare crescono le ambizioni ed anche i sentimenti risultano intensi. Non mancheranno feste, visite inaspettate e scintille d'amore. Chi più e chi meno, tutti avranno un bel po' di faccende da ...

L'Oroscopo di domani 26 ottobre e classifica : Cancro lunatico - giorno buono per Bilancia : L'Oroscopo di domani, sabato 26 ottobre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Dopo una settimana carica di faccende e tensioni, è giunto il momento di staccare la spina. Nonostante ciò, c'è chi ancora deve fare i conti con il proprio lavoro o gli studi. In questo sabato risultano favoriti gli incontri, gli svaghi e la passionalità che risulta più sprizzante del solito. Non rimane che approfondire nel dettaglio le previsioni di ciascun ...

Oroscopo 25 ottobre : per la Bilancia alcune nuove idee saranno premiate nel lavoro : Nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. Ci avviciniamo all'ultimo fine settimana del mese di ottobre 2019. Arriva l'Oroscopo e le previsioni del 25 ottobre 2019, momento che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro vivere buoni rapporti in amore. Per i Pesci giornata sottotono nei sentimenti. Oroscopo da Ariete alla Vergine Ariete: in amore al momento non è semplice vivere alcune relazioni sentimentali, la giornata porta ...

Oroscopo 7 novembre : Bilancia creativa - Vergine confusa : Durante la giornata di giovedì 7 novembre ci saranno molti segni dello zodiaco che avranno a che fare con nostalgie, ripensamenti, ma soprattutto con una evidente necessità di pensare a se stessi e a ciò che realmente vogliono dalle proprie relazioni affettive. Sarà il caso dei segni di aria come la Bilancia e l'Acquario, ma anche dello Scorpione e dell'Ariete. A seguire, le previsioni degli astri per la giornata, l'Oroscopo è inerente ai 12 ...

L'Oroscopo del giorno 25 ottobre - 2^ sestina : la Luna 'sposa' Bilancia : L'oroscopo del giorno 25 ottobre 2019 è a disposizione dei lettori, pronto a dare un giudizio su come sarà il prossimo venerdì di fine settimana. In questo contesto l'Astrologia annuncia un nuovo passaggio astrale di notevole interesse proprio nella giornata antecedente la partenza del nuovo weekend. Curiosi di sapere qual è? Ebbene, questo venerdì vedrà il transito della Luna in Bilancia a partire dalle ore 22:20 della tarda serata. A tenere ...

L'Oroscopo di domani 24 ottobre e classifica : scintille per Bilancia - Cancro goloso : L'Oroscopo di domani, giovedì 24 ottobre 2019, è pronto a rivelare che tipo giornata sarà. In vista del novilunio che si verificherà lunedì prossimo, non c'è da stupirsi se queste giornate si presentano un po' altalenanti e particolari. Tra faccende di casa e commissioni da sbrigare, nell'aria c'è un mix tra tensione e agitazione. Nonostante ciò, sarà un giovedì da non prendere sottogamba. Nella graduatoria del giorno, al primo posto spicca il ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 23 ottobre : Bilancia orgogliosa - Vergine espansiva : Una nuova forza viene elargita da Luna in Leone nelL'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì. Le sensazioni volano e si fanno intense poiché lambite da un'energia orgogliosa e molto accattivante. L'ottimismo sarà davvero contagioso, pure se non solo Leone ma anche i segni di Acqua saranno molto desiderosi di ricevere attenzioni dal partner, quasi a confermare la loro voglia di vanità. Di seguito le previsioni astrali segno per ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : successi per Cancro - Bilancia intuitiva : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede qualche problemino in amore per la Vergine, mentre per il Leone saranno giornate tranquille dal punto di vista sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: le coppie che hanno in ballo dei progetti ambiziosi potranno andare avanti senza troppa titubanza. Evitate gli acquisti costosi per il momento. Chi ha fatto una ...

L'Oroscopo del giorno 23 ottobre - da Bilancia a Pesci : il Sole transita in Scorpione : L'oroscopo del giorno 23 ottobre 2019 è disponibile per essere messo a disposizione di voi lettori. In analisi in questo contesto come da titolo iniziale, la giornata di mercoledì, ovviamente analizzata in profondità dal punto di vista dell'amore nonché del lavoro. In evidenza nel frangente il transito del Sole in Scorpione, evento messo in agenda alle ore 17:20 di questo mercoledì 23 ottobre. Parlando di predizioni, nel contesto ad essere ...