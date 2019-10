La ghostwriter di Giulia De Lellis | Avevo un blog anonimo Il mio capo non poteva leggere

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Il libro diDeè stato un gran successo. Lei non se lo aspettava, le malelingue neppure e invece tutti quelli che lo hanno letto si sono ritrovati nelle sue parole. Nei suoi nervosismi, nei suoi "colpi di testa" e nella sua sofferenza. Ora, a dire qualcosa in più è la coautrice di Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza). Intervistata da IlMessaggero, non ha freni, ma soprattutto non ha problemi a spiegare il suo punto di vista. "Era ora. È un bene che gli intellettuali si sentano costretti a riflettere sull'origine di questa cosiddetta degenerazione culturale. Su cosa piaccia alla gente e sul perché le piaccia", dice Stella Pulpo. E Stella sa bene cosa piace ai lettori. La Pulpo ha 34 anni e 20 di carriera. Quando aveva 26 anni lanciò anonimamente ilmemoriediunavagina, piccolo fenomeno da 70.000 contatti a settimana: un diario, ancora attivo, ...

_DAGOSPIA_ : IL FANTASMA DIETRO LE CORNA - STELLA PULPO, GHOSTWRITER DI GIULIA DE LELLIS - ellesette_ : RT @congameatsix: sono la ghostwriter del libro di Giulia De Lellis -