Il Sinodo apre ai preti sposati Ora la parola finale spetta a Francesco 

Il Sinodo apre ai preti sposati : La parola finale spetta a Papa Francesco che si è augurato "prima della fine dell'anno" di scrivere l'Esortazione post-sinodale, ma dal documento finale del Sinodo per la regione Panamazzonica già emerge che si apre uno spiraglio per i preti sposati (ordinazione sacerdotale di diaconi sposati) e si sollecita il diaconato femminile, anche se su questo punto si attendono gli esiti della Commissione di studio, creato ad hoc da Papa Francesco nel ...

Sinodo dei vescovi apre ai preti sposati : “Sì a sacerdozio per diaconi con famiglia” : Gli elementi che emergono nel documento finale del Sinodo dei vescovi per l'Amazzonia. Il Sinodo chiede a Papa Francesco l'ordinazione di "uomini idonei e riconosciuti dalla comunità, potendo avere una famiglia legittimamente costituita e stabile". Nessun passo in avanti per le donne: rimandata la questione del diaconato.Continua a leggere

Il Papa apre il Sinodo per l'Amazzonia : "No a nuovi colonialismi" : Giuseppe Aloisi Papa Francesco inaugura il Sinodo panamazzonico, ribadendo il suo "no" ai "nuovi colonialismi". C'è stato spazio pure per ribadire l'urgenza di una "ecologia integrale" Papa Francesco ha dato il via al Sinodo panamazzonico, quello che può modificare il corso della storia della Chiesa cattolica. Soprattutto perché, tra le ipotesi di discussione, c'è quella dell'estensione del celibato a un particolare tipo di laici, i ...

Papa Francesco apre il Sinodo sull’Amazzonia : “Fuoco appiccato da interessi che distruggono” : Papa Francesco con la messa nella Basilica vaticana ha aperto l'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, che si svolgerà in Vaticano da oggi al 27 ottobre 2019. “Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l'Amazzonia, non è quello del Vangelo”, ha detto nell'omelia.Continua a leggere

Papa Francesco apre il Sinodo speciale sull’Amazzonia : “Fuoco appiccato da interessi che distruggono non è quello del Vangelo” : “Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l’Amazzonia, non è quello del Vangelo”. È la denuncia fatta da Papa Francesco nell’omelia della messa con la quale, nella Basilica Vaticana, ha aperto il Sinodo speciale dei vescovi sul tema Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. Quasi duecento presuli da ogni parte del mondo discuteranno per tre settimane in Vaticano ...