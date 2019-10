Atalanta | la gioia di Traoré | “Sono emozionato Mi ispiro a Messi Chi è più forte tra me

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) “Non riesco a parlare, mi sfuggono le parole perché sono davvero. Sono riuscito a segnare, ma non è nulla di eccezionale, la prima rete rimane nella tua testa ma poi bisogna continuare così. Spero che il mister mi dia la sua fiducia, io proverò a ripagarla sempre”. Queste le parole del giovane attaccante Amad Diallo, classe 2002 dell’che ha segnato il suo primo gol in Serie A all’esordio assoluto. Amad, chi è il nuovo gioiellino dell’? Tutto sull’attaccante che ha stregato Gasperini “Ho pregato prima di entrare – ha detto la punta della Primavera bergamasca a Sky Sport – ero agitato ma quando sono entrato in campo sono stato tranquillo. Mi sono detto, ho scelto di fare questo lavoro, perché dovrei avere paura?”. Sul confronto con il fratello, giocatore del Sassuolo: “Meglio io o mio ...

