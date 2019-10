Verissimo? Non proprio | dove hanno beccato Silvia Toffanin | una voce clamorosa ai piani

Gianni Morandi si confessa a Verissimo : 'Non sapevo che mio figlio facesse trap' : Nella puntata di 'Verissimo' di sabato 12 ottobre è stato ospitato Gianni Morandi. Il cantante bolognese, intervistato da Silvia Toffanin, ha ripercorso le tappe più importanti della sua fortunata carriera lavorativa e della sua vita privata passando per i suoi affetti. Infatti, Gianni ha parlato anche di suo figlio Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, già star della nuova scena italiana della trap. Quello che però colpisce è il fatto che ...

Verissimo - la "tutor" di Amici Celebrities Giordana Angi si confessa da Silvia Toffanin : "Non l'ho voluto io" : "Hanno scritto che sono fidanzata ma non è vero. Se continuano a scriverlo mi rovinano la piazza". Giordana Angi, tutor ad Amici Celebrities, si confessa da Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. "C'era una persona quest'estate ma non è andata avanti, non per mia volontà. Sono single", rivela. Tr

Verissimo - Lorella Boccia racconta l’aggressione : ‘Non riuscivo a sfilarmi la mia fedina - avevo paura’ : “Minacciati da un coltello abbiamo dato tutto quello che avevamo” Lorella Boccia racconta a Verissimo per la prima volta la brutale aggressione di cui sono stati vittime lei e il marito (si sono sposati a giugno) Niccolò Presta la notte tra il 3 e il 4 ottobre a Roma. La presentatrice e ballerina di Amici, ora in tv con Amici Celebrities ricorda: “Siamo usciti dal ristorante, dopo una cena romantica. Camminando verso la macchina ...

Silvia Toffanin bellissima a ‘Verissimo’. Il dettaglio dell’abito blu non sfugge : Ascolti ancora in crescita per il talk di Canale 5 ‘Verissimo’, che sabato 5 ottobre ha dominato la sua fascia d’ascolto con 2.285.000 spettatori totali e il 20.47% di share, (19.33% sul target commerciale). Ottimo riscontro anche per “Verissimo giri di valzer” che ha registrato 2.192.000 spettatori totali, share del 18.83% (18.82% sul target commerciale). Il talk show condotto da Silvia Toffanin, che aveva tra i suoi ospiti la top model Bar ...

Verissimo - Vittorio Magazzù il figlio di Rosy Abate : ‘Ho conosciuto mio padre a 6 anni - solo i morti non chiamano mai’ : Vittorio Magazzù avvocato mancato, è Leonardo, il figlio di Rosy Abate nella seconda stagione della fiction. Nonostante la giovane età ha già lavorato in Questo nostro amore 80, La vita promessa e al fianco di Terence Hill in Don Matteo 11. Sabato 5 ottobre ospite da Silvia Toffanin per la sua prima intervista televisiva racconta del rapporto con Giulia Michelini, Rosy Abate, ma anche della sua infanzia segnata dalla conoscenza tardiva del padre ...

Verissimo - confessione straziante di Bar Rafaeli su Leonardo Di Caprio : "Perché non riesco a guardarlo" : Bar Refaeli, top model ed ex fiamma di Leonardo Di Caprio, è stata ospite del salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 sabato 5 ottobre. La modella israeliana, che è in dolce attesa del terzo figlio, che ha rivelato sarà maschio, si è raccontata entusiasta

Bar Refaeli a Verissimo sull’ex Leonardo DiCaprio : ‘Non vedo i suoi film perché provo una strana sensazione’ : La supermodella israeliana Bar Refaeli è ospite per la prima volta a Verissimo. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, in onda sabato 5 ottobre su Canale 5, la Refaeli ha rivelato il sesso del futuro terzogenito: “Aspetto un figlio maschio. È fantastico!”. Per lei e il marito Adi Ezra, sposato nel 2015, è il primo maschio dopo le due figlie Liv (nata nel 2016) ed Elle (nel 2017). Vari gli argomenti toccati nel corso ...

Paola Perego si racconta a Verissimo : “Mio marito Lucio Presta non mi raccomanda”. E poi confessa : “Ho sofferto di attacchi di panico” : Paola Perego, ospite del salotto di Silvia Toffanin si racconta e tira fuori qualche sassolino dalla scarpa. La presentatrice parla del marito, il noto manager Lucio Presta, della volta in cui le hanno chiuso il programma che conduceva perché “accusata di sessismo”, e poi si confessa, raccontando di aver sofferto “per 30 anni di attacchi di panico”. A Verissimo, la Perego inizia raccontando la più grande delusione ...

Federica Nargi e Alessandro Matri/ 'Una litigata al giorno non manca mai' - Verissimo - : Federica Nargi e Alessandro Matri sono pronti a raccontare la loro storia d'amore a Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5

Andrea e Giulia si sono rivisti - lui dice a Verissimo : 'Effetto che non provo con altre' : Questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5, è andata in onda l'attesissima intervista di Andrea Damante, il quale, per la prima volta, ha avuto modo di parlare della fine della sua storia d'amore con Giulia De Lellis e del tanto discusso libro che l'influencer ha scritto, dove parla dei vari tradimenti subiti. Nel corso della lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, Andrea ha ammesso che, nei giorni scorsi, ...