Scalea. Nuova scossa di terremoto : paura in Calabria : Nuova scossa di terremoto in provincia di Cosenza. Il sisma di magnitudo 3.4 si è registrato alle 15:21 di sabato

Terremoto Calabria : scuole chiuse a Scalea - Amantea - Belvedere - Orsomarso - Verbicaro - Maierà - Buonvicino e Grisolia : In via precauzionale, per consentire le verifiche degli edifici, le scuole di alcuni Comuni vicini all’epicentro del Terremoto registrato al largo della costa della Calabria sono state chiuse: si tratta degli istituti di Scalea, Verbicaro, Maierà, Amantea, Belvedere, Orsomarso, Buonvicino e Grisolia. Diversa decisione del sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, che, dopo aver effettuato, assieme ai responsabili degli uffici tecnici ...

Terremoto in Calabria magnitudo 4.4 vicino Scalea : sospeso traffico ferroviario. Avvertita anche nel Pollino : Terremoto in Calabria, dove una scossa di magnitudo 4.4 é stata registrata alle 6:31 nel Mare Tirreno, al largo di Scalea. L'epicentro é stato localizzato ad una profondità...

C’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 vicino a Scalea - in Calabria : Verso le 6 e mezza della notte tra giovedì e venerdì c’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 nel Tirreno meridionale, una trentina di chilometri a ovest dalla città di Scalea, in provincia di Cosenza (Calabria). L’ipocentro è stato registrato

Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 4 - 4 : paura a Scalea : Nessun danno, ma la scossa all'alba si è sentita distintamente nella zona e la gente si è riversata in strada. L'epicentro in mare, dove sette minuti dopo si è registrato un altro sisma di 2,5