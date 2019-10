Milano | Fontana | ' Sala fatica a sopportare contributi economici Regione'

Malagò : Milano-Cortina gran vittoria - Fontana continuità con Expo : Un successo figlio dell'unita' di intenti. Al Festival dello Sport, in corso al Teatro Sociale di Trento, mattinata dedicata a Milano Cortina

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Attilio Fontana : “C’è scarso interesse come un po’ su tutto - al di là delle parole bisogna essere concreti” : Dura entrata del Governatore della Lombardia Attilio Fontana sugli impegni del Governo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026: al termine di un convegno sulle infrastrutture in vista dei Giochi, il presidente della Regione ha parlato all’ANSA, esprimendo la propria posizione in merito. “C’è scarso interesse come un po’ su tutto: mi sembra che stiano facendo discorsi più formali che sostanziali. Adesso ...

Milano : Fontana - 'doveroso premiare cittadini con altissimo senso civico' : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Benemerenza a Cristiano Lazzari che il 2 settembre mise in fuga e fece arrestare due extracomunitari irregolari che tentarono di scippare due donne ipovedenti di 70 e 71 anni, in piazza Città di Lombardia, a Milano. Il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assesso

Il sexy bagno! Taylor Mega nei guai per il tuffo nella fontana a Milano : L’influencer Taylor Mega il 10 luglio ha deciso di far decidere ai suoi follower di Instagram cosa fare durante tutto il giorno, tramite la funzione sondaggi. Dopo una colazione con uova e salsiccia, un outfit con pantofole unicorno e costume intero Mega, l’influencer ha deciso di sfidare la legge e di compiere un gesto che in queste ore sta facendo discutere.\\ Taylor Mega ha iniziato la giornata dalla colazione proponendo diverse alternative ...