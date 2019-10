Il rugby non si gioca solo con le mani Chi sono i devoti della liturgia dei calci

rugby - il problema degli equiparati. Non sempre l’Italia ‘seleziona’ stranieri all’altezza dei palcoscenici internazionali : Viviamo in un mondo sempre più globale e, così, da anni le nazionali di molti Paesi hanno iniziato a riempirsi di giocatori con cognomi non proprio tipici. In molti casi questo è dovuto al flusso migratorio, si tratta dei figli di chi è emigrato in quel Paese e che sono ormai cittadini a pieno titolo. A volte, però, questi giocatori sono veri e propri “stranieri”, cioè sono sportivi arrivati sono in età adulta nel Paese che ora ...

rugby - l'Italia e l'esperimento non vincente delle Accademie federali. Ecco perché non hanno funzionato : Il Giappone lo scorso weekend si sono giocati i quarti di finale della Rugby World Cup e ora si guarda con ansia alle semifinali. L'Italia, per il nono Mondiale consecutivo, lo fa da spettatrice, essendo stata eliminata nella fase a gironi. Certo, un'eliminazione che era abbastanza scontata, con gli azzurri che nel girone si erano ritrovati All Blacks e Sudafrica, scogli oggettivamente insormontabili. Ma l'avventura giapponese ...

rugby - Top 12 2019-2020 : risultati e classifica della prima giornata. Non sbagliano le big : Inizia finalmente il campionato italiano di Rugby di Top 12: è andata in scena oggi la prima giornata, con le big che non sbagliano e vincono tutte con il punto di bonus. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. I giornata Mogliano Rugby v Lazio 1927 38-16 (5-0) Fiamme Oro v Lafert San Donà 26-19 (5-1) Kawasaki Robot Calvisano v HBS Colorno 43-10 (5-0) ValoRugby Emilia v IM Exchange Viadana 34-17 (5-0) Argos ...

rugby - Sergio Parisse : "Non sarà un tifone a chiudere la mia avventura con la Nazionale" : Sergio Parisse continuerà a giocare con la Nazionale italiana di Rugby: il capitano degli azzurri lo ha confermato in un'intervista rilanciata da OnRugby, nella quale ha affermato a chiare lettere che dopo la Coppa del Mondo continuerà a giocare per il proprio Paese. Sono 142 le presenze di Parisse con l'Italia, che dunque proseguirà in azzurro almeno fino alla fine del Sei Nazioni, quando al timone della Nazionale dovrebbe esserci ...

Coppa del Mondo di rugby 2019 – Italia-All Blacks annullata - Parisse non ci sta : “decisione ridicola” : Sergio Parisse senza peli sulla lingua dopo la cancellazione della sfida di Coppa del Mondo di Rugby 2019 tra Italia e All Blacks Questa mattina gli appassionati italiani del Rugby si sono svegliati con una notizia che li lascia con l’amaro in bocca: la sfida tra Italia e All Blacks valida per il quarto turno della Coppa del Mondo di Rugby 2019 è stata annullata per via del tifone Hagibis. AFP/LaPresse Se in molti hanno accettato la ...

rugby - Mondiali 2019 : tutti scontenti per la cancellazione di Italia-Nuova Zelanda. Parisse : “Possibile che non ci fossero alternative?” : Italia-Nuova Zelanda non ci sarà. E’ un fatto ormai assodato, quello legato alla mancata disputa del match conclusivo della Pool B degli azzurri ai Mondiali di Rugby. Naturalmente sono ben pochi a essere contenti, anche se più d’uno comprende la situazione che si è venuta a verificare con il tifone Hagabis, lo stesso che minaccia il GP del Giappone. Per l’Italia, sono intervenuti in conferenza stampa Conor O’Shea e Sergio ...

Mondiali rugby 2019 – Zanni ammette : "il cartellino rosso ci ha tagliato le gambe - ma non vogliamo alibi" : Il giocatore azzurro ha parlato dopo la sconfitta subita dall'Italia nel match contro il Sudafrica Giornata di recupero tra palestra, piscina e sedute di fisioterapia per la Nazionale Italiana Rugby dopo aver giocato la terza partita del Girone B alla Rugby World Cup contro il Sudafrica nella serata di ieri all'Ecopa Stadium di Shizuoka, incontro vinto dalla squadra allenata da Erasmus per 49-3. Match molto fisico dove gli Azzurri ...

rugby - Mondiali 2019 : Inghilterra e Argentina per i quarti - il Giappone non può sbagliare : Archiviata l'attesissima sfida dell'Italia contro il Sudafrica, unico match in programma oggi, il weekend regalerà ben cinque sfide, ma il clou del weekend si giocherà domani. Tre le partite in calendario sabato 5 ottobre e se l'Australia dovrà espletare solo una formalità, è dopo che il gioco si farà duro. Si partirà, dunque, alle 7.15 a Oita, dove i Wallabies affronteranno l'Uruguay. Il colpaccio dei sudamericani contro le Fiji non devono ...

rugby - Mondiali 2019 : il Canada ai raggi X. Italia superiore - ma non può permettersi il lusso di sottovalutarli : Archiviata, non senza difficoltà e polemiche, la pratica Namibia, ora per l'Italia di Conor O'Shea il prossimo obiettivo è il Canada. Giovedì mattina, con fischio d'inizio alle 9.45 e diretta su Rai 2, gli azzurri scenderanno in campo a Fukuoka per il secondo match della Rugby World Cup in Giappone e l'obiettivo non può che essere una vittoria. Convincente, come non è stata del tutto quella con la Namibia. Ma attenzione, perché i nordamericani ...

LIVE Galles-Georgia - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : sfida da non sottovalutare per i Dragoni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Galles e Georgia, match valido per la Pool D della Coppa del Mondo di rugby: alle ore 12.15 italiane, scatterà per queste due Nazionali la rassegna iridata della palla ovale con un match che, ancor prima di cominciare, sembra avere già un padrone annunciato. Gli uomini di Warren Gatland, ...

rugby - Mondiali 2019. O'Shea : "La mia Italia non è questa - siamo delusi". Parisse : "Non siamo contenti ma abbiamo vinto" : L'Italia ha sconfitto la Namibia per 47-22 ai Mondiali 2019 di Rugby, esordio vincente per la nostra Nazionale che ha messo a segno sette mete conquistando anche il punto di bonus ma la prestazione degli azzurri in Giappone non ha incantato. Sergio Parisse e compagni hanno faticato a ingranare, sono sembrati sottotono contro un avversario oggettivamente modesto e hanno avuto delle difficoltà a esprimere il loro gioco: bisognerà ...

rugby - Mondiali 2019 : la Scozia non spaventa l'Irlanda - 27-3 per i Verdi : Doveva essere una partita entusiasmante, alla fine si è rivelata in un dominio tutto verde. L'Irlanda parte con la marcia giusta nei Mondiali di Rugby in Giappone: all'International Stadium di Yokohama, i primi del ranking internazionale si impongono per 27-3 sulla Scozia nel match d'esordio del Girone A, mettendo già in cassaforte la leadership del raggruppamento. Non c'è praticamente mai stata storia in questo derby ...

LIVE Australia-Fiji - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : Wallabies favoriti in un match non scontato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati e classifiche fase a gironi – Calendario partite di oggi (sabato 21 settembre) – Orario d’inizio e come vedere Australia-Fiji Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Australia-Fiji, prima giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo 2019. La rassegna iridata, che quest’anno si tiene in terra nipponica, si è aperta con il comodo successo dei ...

rugby - Mondiali 2019 : non c’è montepremi! Quanti soldi guadagnano i giocatori? : I Mondiali di Rugby sono tra gli eventi sportivi più seguiti al mondo, alcuni studi hanno rilevato che la rassegna iridata della palla ovale è immediatamente al di sotto di Olimpiadi e Mondiali di calcio per numero di spettatori e introito economico ma il paradosso è che non è previsto un montepremi! La Union Rugby conferma la sua storica tradizione e non prevede un riconoscimento in denaro per la formazione vincitrice e per quelle che saliranno ...