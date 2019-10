Fabio Quagliarella | arrestato lo stalker | è un ex poliziotto

Scattano le manette per lo stalker di Fabio Quagliarella : stalker Quagliarella – Dopo la sospensione dal servizio, l’agente di Polizia dovrà scontare la pena per aver perseguitato personaggi famosi fingendosene amico. Lo stalker di Fabio Quagliarella ha fatto vivere un incubo all’ex attaccante azzurro e non solo. Adnkronos riporta: “La Polizia di Stato di Castellammare di Stabia, unitamente all’Arma dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, nel tardo pomeriggio di ...

CorSport : Napoli-Samp - al San Paolo torna Fabio Quagliarella : Napoli-Sampdoria vuol dire anche il ritorno di Quagliarella al San Paolo. Sono nove anni che è andato via dal Napoli. Erano i tempi in cui l’attaccante viveva il dramma del suo stalker, per colpa del quale ha vissuto un periodo buio. Entrando nello stadio, scrive il Corriere dello Sport, probabilmente avvertirà i rimpianti per quel tempo sprecato nell’angoscia, quando non poteva raccontare alla sua gente cosa gli stava succedendo. Non è più ...