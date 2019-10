Brad Pitt imputato per aver costruito in modo inadeguato le case per le vittime

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Marina Lanzone La causa è iniziata a settembre 2018. I querelanti hanno denunciato la presenza di muffa, legno marcio e problemi strutturali nelle loro abitazioni Il processo ci sarà. Nonostante i tentativi di respingere la causa contro di lui,rimane, insieme alla sua fondazione benefica, Make it Right, perdelledi qualità scadente, destinate alledell’uragano Katrina. Ne hanno parlato molti tabloid americani, tra cui People. L’attore è sempre stato in prima linea, per garantire la ricostruzione del nono rione di New Orleans. Come riporta il Times-Picayune, la sua associazione ha edificato ben 190 abitazioni "sperimentali", ben isolate, a energia solare e dal design "ponderato", sostenendo che la struttura fosse a prova d’uragano. Lesono state messe in vendita a prezzi accessibili. Ma dopo pochissimo tempo, pare che ...

