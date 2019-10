ARROW - Recensione 8x01 Starling City e 8x02 Welcome to Hong Kong

Fonte : lostinaflashforward

(Di sabato 26 ottobre 2019) Buongiorno tesori miei! Finalmente eccomi qui a recensire i primi due episodi di. Pronti per dei commenti pieni di nostalgia?Inizio dicendo che fortunatamente i miei timori dell'anno scorso (una serie con Oliver presente solo nei flashback, o in cui mentiva a Feliper andare a Star) non si sono realizzati. Mi piace che sia tutta una costruzione per il crossover di gennaio e ancora di più mi piace che ogni episodio sia un omaggio a ogni stagione di. Almeno, per ora è stato così.Ma andiamo nel dettaglio. Nellariviviamo il ritorno a casa di Oliver, con moltissime citazioni dal pilot (soprattutto da parte di Moira) ma con alcune differenze sostanziali: Thea morta, Moira sposata con Malcom e Tommy ancora vivo. Per non parlare poi di Chase che è l'Incappucciato. Quella è stata, per quanto mi riguarda, la cosa più strana da vedere. Ma sono contenta del ritorno (anche ...

