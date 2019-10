La pasta fa bene alla dieta e rende felici | ecco perché

Palermo - il casolare in cui Peppino Im pasta to venne ucciso dalla mafia ora è bene pubblico. Fratello del giornalista : “Ha vinto la memoria” : Su un pezzo di legno grezzo appeso al muro c’è scritto: “ Peppino Impastato assassinato dalla mafia qui 19.05.78 ore 0.1,50”. Ora questo luogo simbolo diventerà un bene pubblico. Lo ha deciso la Giunta regionale siciliana, che, su proposta del presidente Nello Musumeci, ha approvato gli atti necessari per procedere all’espropriazione del casolare – e del terreno circostante – di Cinisi, in provincia di Palermo , in cui la mafia ...

