Fonte : wired

(Di venerdì 25 ottobre 2019) (foto: STR/AFP/Getty Images) Poche persone soffrono il caldo come i cittadini del. Nello stato emiratino che ospiterà i mondiali di calcio nel 2022, il termometro ha raggiunto 46°C questa estate e l’alto grado di umidità rende quasi impossibile svolgere ogni attività all’aperto, specie nelle ore centrali della giornata. Per risolvere questo problema, l’emirato ha iniziato a utilizzare i condizionatori perglicome le strade, i centri commerciali all’aperto e gli stadi che sta costruendo in vista della kermesse sportiva. In uno di questi, l’Al Janoub, sono state costruite per esempio alcune ventole sotto i sedili, più o meno all’altezza delle caviglie degli spettatori, dalle quali esce aria fredda. Nel mercato di Souq Waqif, a Doha, invece si vedono sempre più spesso strutture simili a stufe alte poco più di un ...

MilanoCitExpo : Il Qatar usa l’aria condizionata anche per raffreddare ambienti esterni #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MarcoFlorianMED : @TorciaPolitica Difficile. Nuovi impianti di liquidificazione oltre a costare parecchio, richiedono tempo e...gas.… - EricGentili : RT @radio_zek: Gareggiare con le scarpe con la bandiera arcobaleno in un Paese dove l'omosessualità è illlegale. L’ha fatto l'eptatleta USA… -