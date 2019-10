Halloween? No grazie | a Monreale la Fiera dei Morti

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Si avvicina la festa che commemora i cari defunti del 1 novembre e in Sicilia si moltiplicano le iniziative. A, in provincia di Palermo, arriva la prima edizione delladeiche celebrerà una tradizione tutta siciliana, fatta di dolci tipici e prodotti gastronomici d’eccellenza. Dal 1 al 3 novembre la città normanna si animerà delle tradizioni e dei simboli della “festa deial lavoro svolto dall’associazione dei commercianti locali e dall’amministrazione comunale. Il “Cannistru”, il tipico paniere colmo di doni per i bambini e le “Castagne” saranno i principali protagonisti della “Prima edizione delladei” dialla sinergia tra associazione Commercianti e il Comune diAssessorato al Turismo e Attività Produttive, che si aprirà il percorso a tema dedicato alla Festa dei, dove verranno esposti i prodotti ...

