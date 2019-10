F1 | GP Messico 2019 | risultato FP2 Sebastian Vettel un fulmine sul giro secco | 3°

F1 - GP Messico 2019 : risultati e classifica FP2. Sebastian Vettel precede Verstappen - Leclerc e le due Mercedes : Sebastian Vettel (Ferrari) chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno. Il tedesco chiude il suo pomeriggio con il tempo di 1:16.607 precedendo di un soffio Max Verstappen (Red Bull) mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 465 millesimi. Quarta e quinta posizione per le due Mercedes con Valtteri Bottas che precede Lewis Hamilton. Andiamo a conoscere nel dettaglio i risultati della FP2 ...

F1 - GP Messico 2019 : risultato FP2. Sebastian Vettel è un fulmine sul giro secco - Leclerc 3° - Mercedes a due facce : Sebastian Vettel si conferma in ottima forma dal punto di vista prestazionale dopo il brillante weekend di Suzuka e firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019, diciottesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il nativo di Heppenheim ha brillato particolarmente in occasione del time-attack con gomme morbide mettendo in mostra una guida molto fluida e pulita che gli ha consentito di ...

F1 - GP Messico 2019 : programma delle qualifiche - orari - tv e streaming (sabato 26 ottobre) : Si è appena conclusa la consueta giornata riservata alle prove libere del GP del Messico 2019 di F1 ma la testa è già a domani pomeriggio (sera italiana) quando si comincerà a fare sul serio con lo spettacolo delle qualifiche. All'Autodromo Hermanos Rodriguez team e piloti sono pronti per battagliare per la 18esima volta in stagione per nella sessione volta a stabilire le posizioni sulla griglia di partenza in vista del Gran Premio di ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : venerdì dedicato alle prove libere a Città del Messico : Inizia il fine settimana di gare sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1: il venerdì, come di consueto su quasi tutti i tracciati del Mondiale, è dedicato alle prove libere. IL VENERDI' DELLE prove libere DEL GP DEL Messico DI F1

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen prepara i tacos! : Curioso siparietto ripreso dalle telecamere di Sky a poche ore dall'inizio del week end di F1 in programma sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico: Max Verstappen fa gli onori di casa, pur essendo olandese, preparando i tacos, piatto tipico del Paese centroamericano. MAX Verstappen prepara I TACOS PRIMA DEL GP DEL Messico DI F1

LIVE F1 - GP Messico 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 – Classifica tempi prove libere 1 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. I piloti avranno a disposizione una sessione di 90 minuti per trovare il giusto feeling col tracciato e per effettuare la migliore messa a punto sulle proprie monoposto ...

F1 - Risultato FP1 GP Messico 2019 : Lewis Hamilton è primo - ma Leclerc vola con le medie ed è in scia. Vettel 6° : Lewis Hamilton (Mercedes) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno. Sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez il pilota inglese, che potrebbe conquistare proprio a Città del Messico il suo sesto titolo iridato, ha fatto segnare il miglior tempo, con una Mercedes che sembra a suo agio in tutti i settori del circuito. Discorso simile anche per la Red Bull, con entrambi i piloti nei ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : "Non è un weekend speciale - punto a vincere. E per il Mondiale…" : Lewis Hamilton potrebbe laurearsi Campione del Mondo di F1 in occasione del GP del Messico, per riuscire nell'impresa dovrà guadagnare almeno 14 punti nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas. Il britannico ha raccontato le sue sensazionia i microfoni di Sky: "Non lo vivo come un weekend speciale, al netto del fatto che siamo in Messico ed è un bellissimo posto. Lo vedo come un weekend normale, cercheremo di vincere come ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : "Sarà dura - la Ferrari va forte. Dobbiamo migliorare per il 2020" : Max Verstappen ha vinto le utime due edizioni del GP del Messico e spera di lottare per un magico tris in questa tappa del Mondiale F1 anche se il pilota della Red Bull è consapevole delle difficoltà che potrà incontrare sul tracciato intitolato ai fratelli Hernandez: "Quest'anno sarà più difficile per noi perché le Ferrari sono veloci in rettilineo e la potenza conta. Sarà dura ma a me piace guidare qui e spero che questo possa ...