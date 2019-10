Camille Cabaltera tra i finalisti di Sanremo Giovani

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019)con il brano “Amore corrisposto” è tra i 65 artisti che hanno superato la prima selezione di. Il 3 novembre, la stella di XFactor Italia 11 sarà impegnata per l’audizione dal vivo che si terrà presso il Teatro delle Vittorie di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.commenta così la notizia della sua selezione: “Sento tante emozioni. Nervosa, felice ma più che altro eccitata. Non vedo l’ora!!”.ha partecipato all’ultima edizione di X-Factor, dove ha stregato pubblico, giudici e critica. Grazie alla sua voce e alla sua potenza, non ha lasciato alcun dubbio, sin dal primo provino., nasce a Manila – nelle Filippine – il 30 ottobre del 1999. A 9 anni, si trasferisce con una ...

