Buon compleanno Fabrizio Cicchitto | Michela Vittoria Brambilla…

Auguri 1 Anno : frasi di Buon compleanno per un bimbo o una bimba - nipotino o nipotina - che compie un anno : Il primo compleanno è un evento emozionante: quel bambino, così piccolo, si appresta a compiere il primo anno di vita e il tempo, come sempre, sembra esser passato troppo in fretta. Per i più piccini di certo non sarà un evento memorabile, cosa che invece, rimarrà archiviato nel cassetto dei ricordi dei genitori, e sarà conservato silenziosamente da parenti e amici. C’è chi decide di organizzare un festa per celebrare il primo compleanno, chi, ...