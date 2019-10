Agitazione all' Ufficio Interdistrettuale per l’Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) È stato proclamato nelle ore scorse, lo stato didel personale dell’UIEPE indetto dai sindacati Cgil, Cisl, UilPa, Confintesa, Flp e Confsal Unsa. Le motivazioni Tra le motivazioni della protesta, le risorse economiche e numeriche non sufficienti a garantire il regolare funzionamento degli Uffici nonché gravose per il personale impiegato sovraccaricato da un'eccessiva mole di lavoro amministrativo e contabile del Servizio Sociale. Condizione che causa notevole malessere tra i lavoratori che, da mesi, vivono tale disagio emerso solo nei giorni scorsi in sede di assemblea dei lavoratori e che oggi chiedono l'intervento tempestivo dei sindacati per risolvere tale criticità....

