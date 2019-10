Schianto tra Tir sulla superstrada Sora-Cassino | feriti gravemente i due autisti

Palermo - due ragazzi morti in un incidente : su Instagram il tragico brindisi in auto prima dello Schianto : È di due morti e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale occorso la scorsa notte a Palermo. L'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada e si è...

Torino - Schianto tra 3 vetture a Leinì - auto nella scarpata : 2 morti e 3 feriti : La tragedia nel pomeriggio si sabato lungo la strada provinciale 460 per Ceresole, in provincia di Torino. coinvolte tre vetture una delle quali è finita già in una scarpata. Due le vittime morte sul posto, tre i feriti tra cui uno grave, trasportato in ospedale nel capoluogo piemontese in elicottero .Continua a leggere

Schianto tra mezzi pesanti in A27 - autostrada chiusa e traffico in tilt : Il tamponamento tra i due camion ha costretto le autorità a chiudere l'intera carreggiata per consentire i soccorsi. Il tratto tra l'allacciamento con la A28 Portogruaro-Conegliano e Treviso Nord in direzione di Venezia resta chiuso fino alle 19. Si registrano già code per diversi chilometri in entrata e uscita dai caselli.Continua a leggere

Tragico Schianto in moto nella zona industriale : muore a 17 anni : L'impatto è stato molto violento: incidente stradale nella notte alle porte di Bari, nella zona industriale, nei pressi del...

Uno Schianto violentissimo - poi la tragica scoperta : Paco Fabrini è morto : Un momento terribile per il mondo dello spettacolo. È morto a 46 anni Paco Fabrini, in un incidente avvenuto questa notte nel territorio di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Romano di nascita, si era trasferito nel Viterbese per seguire la sua passione per la cucina. L’uomo viaggiava a bordo del suo scooter, quando è stato travolto da una vettura il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. Lo schianto è avvenuto tra viale ...

Venezia - tragico Schianto in moto : Sara muore a 29 anni - ferito il compagno alla guida : La vittima dell'incidente stradale è Sara Guernier, ventinovenne del posto sbalzata sull'asfalto dopo il violento impatto della motocicletta contro il guardrail. Soccorso e trasportato in ospedale invece il compagno della donna, il 26enne T.M., che era alla guida della moto ed è rimasto ferito.Continua a leggere

Tragico Schianto all'alba : un morto e quattro feriti nel devastante impatto : Un morto nel gravissimo incidente stradale avvenuto all'alba: un'auto con a bordo 5 giovani è uscita di strada. Per uno di...

Schianto tra auto e moto nella notte : morti due giovani : L'incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica 15 settembre sul Grande Raccordo Anulare di Roma: le vittime hanno 20 e...

Incidente Chivasso - Schianto sulla Torino-Milano : bimbo incastrato con la mamma tra le lamiere : Tragedia sfiorata sull'autostrada A4 Torino-Milano all'altezza di Chivasso: due auto si sono tamponate per cause in via di accertamento all'alba di oggi. All'interno di una delle due vetture viaggiavano una donna con il figlio piccolo seduto nel suo seggiolino sul sedile posteriore che sono rimasti incastrati tra le lamiere della macchina. Trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita.Continua a leggere

Schianto ultraleggero - morto Gianluigi Zanetti - ricercatore CRS4 : “Il fratello l’ha visto bruciare” : Gianluigi Zanetti, direttore del programma Advanced Computing and Communications e dei gruppi Distributed Computing e Biomedical Computing del CRS4, ha perso la vita nel tragico Schianto di un ultraleggero in Veneto, vicino Bibione. Rimasto ferito il fratello Massimo, ora ricoverato in ospedale.Continua a leggere

Tragico Schianto in moto a Firenze - Simone muore a 18 anni in strada : La vittima del Tragico incidente stradale è Simone Camiciotti, giovane studente di Greve in Chianti. Simone era in sella alla sua moto quando, si è scontrato violentemente con un'auto che stava facendo manovra per entrare in una proprietà privata. Portato in ospedale non era ritenuto in pericolo di vita ma col passare delle ore le sue condizioni sono peggiorate sempre di più fino al decesso.Continua a leggere

Drammatico incidente a Taranto : donna di 38 anni muore in un tragico Schianto frontale : La vittima era al volante della sua auto. quando si è scontrata frontalmente con un'altra utilitaria che viaggiava in senso opposto. Un impatto valentissimo che non le ha lasciato scampo. Soccorsa e trasportata con il massimo codice di urgenza in ospedale, è mota due ore dopo il ricovero a causa dei traumi riportati nello schianto.Continua a leggere

Terribile Schianto in autostrada : feriti e traffico in tilt : Incidente stradale sull’autostrada A7, domenica 1 settembre poco dopo mezzogiorno. Lo schianto si è verificato tra gli svincoli di Binasco e Barriera di Milano Ovest. Uno dei mezzi coinvolti si è ribaltato. Sul posto l’Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato quattro ambulanze e l’elisoccorso. Ci sarebbero sei persone ferite, una donna di 28 anni e cinque uomini tra i 45 e i 77 anni. Anche un cane. Ancora da chiarire la ...

Calabria - tragico Schianto fra due auto : un anziano morto e una donna ferita : Un drammatico incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi 1° settembre in Calabria e ha causato il decesso di un uomo e il ferimento di una donna. A rimanere coinvolte nello scontro sono state due autovetture, anche se la dinamica del sinistro risulta essere ancora poco chiara. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ed era stata trasportata in ospedale, ma le ferite riportate sono risultate essere troppo gravi ...