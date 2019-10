“Ignazio? Con lui a letto…” Boom! Cecilia Rodriguez | la rivelazione sul fidanzato è

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019) È una delle coppie più amate e chiacchierate dello spettacolo.e il suoIgnazio Moser hanno deciso di raccontarsi in esclusiva a Novella 2000 e svelare il segreto della loro storia d’amore. A quasi trent’anni,ha voglia di sposarsi e mettere su famiglia. La data del matrimonio, però, ancora non c’è.prende tempo, questa è la verità. Ma in fondo stiamo sempre insieme, forse non abbiamo poi tutta questa fretta. Per ora ci godiamo il nostro rapporto tra sport, lavoro, casa e montagna” – spiega. Il grande sogno della sorella di Belen, però, è diventare mamma: “il desiderio c’è, in fondo ho quasi trent’anni. E poi credo molto nella famiglia. Del resto sono zia e amo molto Santiago (il figlio di Belene Stefano De Martino ndr). Lui è adorabile: lo coccolo, trascorriamo tanto tempo insieme“, confessa la piccola ...

giuliog : RT @acabrini: L’ultima di #Draghi alla #Bce , in diretta @classcnbc da Francoforte con @robnicastro1 Ignazio Angeloni, Marco Buti, @Altomon… - AndreaPira : RT @acabrini: L’ultima di #Draghi alla #Bce , in diretta @classcnbc da Francoforte con @robnicastro1 Ignazio Angeloni, Marco Buti, @Altomon… - paolomelzi : RT @acabrini: L’ultima di #Draghi alla #Bce , in diretta @classcnbc da Francoforte con @robnicastro1 Ignazio Angeloni, Marco Buti, @Altomon… -