Cannabis | “l’uso in gravidanza espone bambini a sviluppo di forme psicotiche o dipendenza”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) L’uso diininfluisce sul sistema nervoso centrale del nascituro e lo predispone nel tempo allodio di dipendenza. A dimostrarlo per la prima volta è uno studio italiano, realizzato dall’Università di Cagliari in collaborazione con l’Accademia delle scienze di Budapest e l’Università del Maryland e pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience. La ricerca, condotta dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell’ateneo cagliaritano sotto la guida della dottoressa Miriam Melis, ha evidenziato il legame fra l’esposizione al Thc, il principale componente attivo della, e l’alterazione del sistema neuronale dopaminergico a partire dall’osservazione di giovani ratti in laboratorio che dopo essere stati esposti anche per una sola volta alla molecola del Thc mostravano importanti modificazioni dei recettori della gratificazione, alla base di ...

