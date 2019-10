Android 10 con ZenUI 6 sbarca su ASUS ZenFone 5Z in beta | ecco download e novità

La seconda beta di Android 10 per i Samsung Galaxy S10 è dietro l’angolo : La seconda beta di Android 10 e One UI 2.0 per Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e dovrebbe arrivare a breve, forse già domani: ecco da dove arriva questa convinzione. L'articolo La seconda beta di Android 10 per i Samsung Galaxy S10 è dietro l’angolo proviene da TuttoAndroid.

Con Tasker e Join essere disturbati su Android sarà sempre più difficile : Ecco come sfruttare Tasker e Join by joaoapps per sincronizzare la modalità non disturbare su tutti i dispositivi Android in cui sono installate e configurate le app.

Huawei strizza l'occhio al Nova 5T : parte la beta della EMUI 10 con Android 10 : In Malesia parte la fase di beta testing della EMUI 10 basata su Android 10 per il nuovo Huawei Nova 5T

Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro riceve Android 10 con la "vecchia" MIUI 10 Global : Mentre il modello commercializzato in Cina ha da poco ricevuto MIUI 11 stabile, la versione internazionale si aggiorna con Android 10 su MIUI 10.

EMUI 10 e Magic UI 3.0 con Android 10 si fanno largo su HONOR V20 e sulla serie Mate 20 : Huawei avvia il rollout della beta della EMUI 10 per il Mate 20, il Mate 20 Pro, Mate 20 X. HONOR invece inizia il testing interno della Magic UI 3.0

Consoliamoci con le app di Android 10 per il Samsung Galaxy S8 : lista e come scaricarle : Ci sono almeno due fronti che devono essere presi in considerazione in questi giorni per quanto riguarda lo sviluppo software del Samsung Galaxy S8. Da un lato abbiamo quello ufficiale, se pensiamo a quanto vi ho riportato nella giornata di ieri a proposito della distribuzione dell'aggiornamento di ottobre, con cui dovremmo metterci alle spalle anche alcuni gravi problemi per quanto concerne la questione sicurezza. Dall'altro, invece, come ...

Da Carrefour sono arrivati i "Prezzi shock" : con il nuovo volantino offerte anche su smartphone Android : Da Carrefour sono arrivati i "Prezzi shock": con il nuovo volantino di ottobre 2019 offerte anche su alcuni smartphone Android. Scopriamo quali!

Huawei e Android - il punto con l'uscita dei nuovi Mate : Huawei ha da poco presentato quelli che sono a tutti gli effetti i suoi nuovi top di gamma, Mate 30 e Mate 30 Pro. Le caratteristiche dei due smartphone sono di tutto rispetto e confermano la qualità hardware e lo spessore tecnico nella realizzazione. Per dare un' idea di cosa stiamo parlando elenchiamo qui di seguito alcune caratteristiche dei due dispositivi : Huawei Mate 30 PRO Display 6,53″ OLED, risoluzione da 2400 x 1176 pixel ...

Trony propone "Sconto Tosto" online con offerte su smartphone e tablet Android : Trony propone in questi giorni "Sconto Tosto", un'iniziativa promozionale valida solo online fino al 25 ottobre: ecco gli smartphone, i tablet Android e i dispositivi wearable in offerta.

Huawei conferma che Android è importante - ma punta su altro : Il CEO di Huawei afferma che l'azienda è concentrata allo sviluppo di HarmonyOS ma continuerà a supportare anche Android

Leggero ritardo per il Samsung Galaxy Note 10 con la beta di Android 10 : la nuova data trapelata : Arrivano alcune indicazioni importanti per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 10, considerando il fatto che lo smartphone Android si appresta a ricevere la beta impostata su UI 2.0. In attesa della patch di novembre, che come riportato nei giorni scorsi potrebbe presentarci novità importanti dal punto di vista della sicurezza, oggi 21 ottobre occorre prendere atto che potrebbe esserci un Leggero rallentamento sulla tabella di marcia per la ...

Il beta testing di EMUI 10 con Android 10 per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro arriva in Europa : Dalla Germania arriva una buona notizia per i possessori di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro: Huawei ha dato il via al programma di beta test di EMUI 10

HTC Exodus 1s ufficiale con Android 8.1 Oreo e Snapdragon 435 a 220 Euro : HTC Exodus 1s lavora come vero e proprio full node per la blockchain dei Bitcoin: ecco il nuovo smartphone di HTC, a meno di 220 Euro.

Google Play Store si rifà il look su Android TV con una nuova grafica : Il Material Design arriva anche su Google Play Store per Android TV, portando così una ventata di modernità che va a braccetto con la nuova interfaccia di sistema rilasciata durante il mese di agosto.